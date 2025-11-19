Invitan a conocer más de los dinosaurios en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Todas las actividades están incluidas en el boleto de entrada al museo, lo que permite el acceso libre a talleres, obras y charlas educativas

La Sedema de la Ciudad de México, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) y el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Chapultepec, convoca a niñas, niños, jóvenes y familias capitalinas a disfrutar de las actividades que estos recintos tienen programadas.



“El rincón de Dippy”, una obra de teatro guiñol, estará el sábado 22 y 29 de noviembre a las 13:00 horas. Esta es una actividad para toda la familia con la que se divertirán y descubrirán curiosidades sobre los dinosaurios. En las mismas fechas, pero a las 14:00 horas, podrán asistir a la charla “Spinosaurus: Un reto de los paleontólogos”. En ella explorarán cómo las nuevas evidencias científicas han llevado a los paleontólogos a replantearse lo que sabemos sobre este misterioso dinosaurio.



El domingo 23 de noviembre, de 11:30 a 14:30 horas, se llevará a cabo la actividad lúdica “Poesía de otoño: hojario artístico”. Las y los asistentes experimentarán con formas y texturas naturales en una actividad de creación poética con el otoño y más motivos de la biodiversidad.



Además, el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, a las 12:00 horas, se realizará la charla-taller “Rebeldías reveladas: mujeres en la historia”, en la que se reflexionará sobre las mujeres que la historia ocultó y cuya rebeldía hoy inspira nuevas formas de visibilidad y justicia.



Todas estas actividades vienen incluidas en el costo del boleto de ingreso, que es de 38 pesos para público general; 18 pesos para la comunidad estudiantil, docentes, niños y niñas, y la entrada es libre para personas con credencial del INAPAM, para personas con alguna discapacidad, y para menores de 3 años.



Por su parte, en el Centro de Cultura Ambiental, a las 15:00 horas, está programado el taller “Microfauna del Lago Menor” diseñado para conocer los microorganismos que habitan el Lago Menor de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec y entender cómo pueden las y los asistentes a contribuir en la conservación de este hermoso lugar. Les recordamos que la entrada a este recinto es gratuita.