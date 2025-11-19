Se trabaja en impulsar la industria textil y de calzado en México: Ebrard

-Así lo afirmó al presentar el “Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, encabezó la presentación del “Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado”, que forma parte del acuerdo estratégico entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada para impulsar la digitalización y acceso al financiamiento en la industria textil y de calzado.



Ebrard explicó que es una buena noticia que la banca privada se une a esta estrategia como parte del Plan México, lo que va a ayudar muchísimo al impulso para recuperar muchos empleos en el corto plazo.



Destacó que México compite con China y Estados Unidos, encontrándose en el número 17, después de China, que ocupa el 16 y 15 Estados Unidos.



Ebrard Casaubón concluyó afirmando que la industria textil y de calzado ayudarán a la creación de empleos, por lo que las empresas pequeñas, en su mayoría, tendrán acceso a financiamiento y mejores condiciones para competir.