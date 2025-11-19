Se trabaja en impulsar la industria textil y de calzado en México: Ebrard

-Así lo afirmó al presentar el “Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, encabezó la presentación del “Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado”, que forma parte del acuerdo estratégico entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada para impulsar la digitalización y acceso al financiamiento en la industria textil y de calzado.

Ebrard explicó que es una buena noticia que la banca privada se une a esta estrategia como parte del Plan México, lo que va a ayudar muchísimo al impulso para recuperar muchos empleos en el corto plazo.

Destacó que México compite con China y Estados Unidos, encontrándose en el número 17, después de China, que ocupa el 16 y 15 Estados Unidos.

Ebrard Casaubón concluyó afirmando que la industria textil y de calzado ayudarán a la creación de empleos, por lo que las empresas pequeñas, en su mayoría, tendrán acceso a financiamiento y mejores condiciones para competir.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

CLAUDIA SHEINBAUM Y EMPRESARIOS RENUEVAN LA FIRMA DE PACIC

19 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La canasta básica se mantendrá en 910 pesos.-La renovación del Pacic contempla a 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio en …

En fase final la obra del tren “El Insurgente”: SICT

19 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Se estima una demanda diaria de 140 mil pasajeros de Zinacantepec, en el Edoméx al Metro Observatorio, en la Ciudad de México. …

Marina del Pilar impulsa oportunidades laborales para las juventudes de BC

19 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El Gobierno de Baja California reiteró que continuará ampliando alianzas con el sector productivo. El Gobierno de Baja California encabezado por Marina …

Anuncia Clara Brugada la ampliación del programa de Licencia Permanente en 2026

19 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los recursos se utilizarán para financiar acciones que transformarán la movilidad en la ciudad, privilegiando la seguridad vial, la sustentabilidad, la accesibilidad …

Presupuesto 2026 potenciará la estrategia de seguridad y eficiencia en la alcaldía Benito Juárez: Luis Mendoza

19 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

El alcalde manifestó que una de sus prioridades es la puesta en marcha de un crematorio para animales de compañía. El alcalde …

Robo de vehículos disminuyó en Edoméx 41%: SESNSP

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Así lo informó el SESNSP, señalando que se han integrado más de 16 mil carpetas de investigación de enero a septiembre. Se …

Importante escuchar y fortalecer la justicia en el Edoméx: Delfina Gómez

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Durante la Mesa se señaló que la presencia del Poder Judicial en estas reuniones es fundamental para la construcción de justicia. La …

Edoméx recibe a más de 8 mil participantes del Congreso de Salud y Bienestar

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Asisten líderes en innovación médica, rehabilitación, trasplantes y atención primaria. El Gobierno del Estado de México inauguró el Segundo Congreso Internacional de …

Reflexionan en UAEMéx sobre la violencia sexual en el transporte público

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Vanessa Robles Romero, Licenciada en Seguridad Ciudadana por la Autónoma mexiquense, dictó la conferencia “Entre trayectos y cuidados: la respuesta de las …

Avanza la rehabilitación del tanque San Miguel Apinahuizco en Toluca

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se intensifican acciones para restablecer el servicio en las colonias y delegaciones El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) informó que …

Se impulsa en Naucalpan el programa “Impulsando tu Salud”: Isaac Montoya

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Impulsando tu Salud ha llegado a 20 comunidades y tiene afiliadas a 3,270 personas que pueden acceder al menos a tres de …

Operativo “Buen Fin 2025” en Edoméx reportó saldo blanco

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se resguardaron 410 centros comerciales, 576 instituciones bancarias y dos mil 413 cajeros automáticos. Derivado de la coordinación interinstitucional y como parte …

Defraudan selecciones de México; pierde la mayor y la sub-17 y se encienden las alarmas

19 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-El encuentro, que terminó con el Tri reducido a nueve jugadores, se puso cuesta arriba desde el primer tiempo. La participación de …

Lanza Paul McCartney la canción “silenciosa” para protestar contra la IA

19 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La canción forma parte del disco “Is This What We Want?”, donde participan importantes artistas. El cantautor Paul McCartney lanzó una canción …

EL PUEBLO ESTÁ CON NOSOTROS: SHEINBAUM

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Recordó que la 4T siempre se ha manifestado de manera pacífica. Ante la violencia que se registró en la marcha del 15 …

ONU pide no estigmatizar las protestas en México

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La Relatora de la ONU llama a detener la estigmatización de la protesta, tras la marcha de Generación Z; pide esclarecer hechos …

Anuncian pago a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Los Programas de Bienestar llegan a un número histórico de 18 millones 494 mil 201 beneficiarios con una inversión de 99 mil …

Jornada de cirugías gratuitas de Pterigión transforma la vida de más de 300 personas: Mara Lezama

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Saludó y escuchó a pacientes que fueron intervenidos en el hospital IMSS-Bienestar de la zona insular de Isla Mujeres Como parte de …

Clara Brugada entrega becas a universitarias y universitarios para transporte

18 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

Subrayó que incluir ahora a las y los universitarios permite cerrar una brecha histórica. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó …

Alcaldía Tlalpan reforzó la seguridad por el Buen Fin; llega a la Mesa de Construcción de Paz número 190

18 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio, se presentaron avances en procuración de justicia, movilidad y ordenamiento territorial. Como parte de las acciones …

Operativo Restitución: 50% de los inmuebles asegurados han sido devueltos a sus legítimos dueños: FGJEM

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Del total de inmuebles, 695 han sido devueltos por el Ministerio Público a quienes han acreditado legalmente su propiedad. Mediante las acciones …

Delfina Gómez entrega drones y tractores en municipios del Edoméx

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Con una inversión superior a los 12 millones de pesos se otorgaron 21 tractores y 23 drones para mejorar la producción, reducir …

Paquete Fiscal 2026 en Edoméx no tendrá impuestos nuevos ni deuda: Horacio Duarte

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Horacio Duarte Olivares, informó que la administración estatal se encuentra en la etapa final de integración del proyecto El secretario general de …

Estudiantes y docentes de UAEMéx ganaron Concurso de Gastronomía y Servicio en Medellín, Colombia

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-El equipo de la Facultad de Turismo y Gastronomía obtuvo el primer lugar en la categoría de Cocina del XVI Concurso de …

Toluca refuerza su perfil como ciudad de proyección internacional: Ricardo Moreno

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

La administración municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo políticas que impulsen a Toluca como un espacio abierto al talento global. El …

Acompaña Manuel Vilchis a 100 parejas a darse el “¡Sí!” en Bodas Comunitarias en Zinacantepec

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Al final de la boda comunitaria se dio el tradicional beso entre los contrayentes, la partida de pastel y un obsequio que …

Estrategia de seguridad: bajó 32% el homicidio doloso en 2025

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se suman los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses. Resultado …

Nuevo combate para Jake Paul; se enfrentará a Anthony Joshua

18 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-Será en Miami en el mes de diciembre donde el youtuber enfrentará al ex campeón de pesos pesados. Jake Paul, el youtuber …

Nuevo escándalo en la familia Beckham, ahora el involucrado es Cruz Beckham

18 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-Los Beckham lidian con otra crisis familiar que amenaza con consecuencias legales y económicas Los Beckham no ganan para sustos y problemas …

Inauguran Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez obras de infraestructura en Tecámac y Zumpango

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Ambas mandatarias señalaron la importancia de fortalecer la salud y la educación en el Estado de México mediante diferentes obras. En una …

Desciende de manera alarmante en México el gusto por la lectura: Inegi

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Entre 2015 y 2024, el porcentaje de hombres que leen pasó de 86.7% a 69.9%, mientras que en mujeres descendió de 81.9% …

García Harfuch llega a Uruapan; presenta acciones de seguridad

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Durante su visita, se reunió con la presidenta Grecia Quiroz, con quien se comprometió a reforzar la seguridad en la localidad. Después …

Evelyn Salgado impulsa obras que transforman caminos, puentes y espacios públicos en el Valle del Ocotito

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Anuncia rehabilitación de caminos, construcción de Unidades Deportivas en Coacoyulillo y Dos Caminos, puentes en Tlahuizapa y el mercado municipal de El …

Clara Brugada entrega 120 viviendas a comunidades indígenas en el Centro Histórico y la Guerrero

14 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Destacó que los proyectos de vivienda social se construyen con calidad, honestidad y en las mejores zonas de la ciudad La Jefa …

Es alcaldía Tlalpan la primera en poner en marcha una Unidad de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

14 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Derivado de un convenio con la Procuraduría Federal, la nueva unidad fortalecerá las acciones de prevención, atención y restitución de derechos en …

Edoméx se suma al impulso mundialista, arranca “Somos México”: Horacio Duarte

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El secretario de Gobierno destacó que la Copa del Mundo será una oportunidad histórica para el país y un momento clave para …

Baja en Edoméx 31% el promedio diario de homicidios dolosos en 2025: Delfina Gómez

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La entidad se coloca en el octavo lugar a nivel nacional de los 26 estados del país que han disminuido este ilícito …

Encabeza Ramírez Ponce el inicio de El Buen Fin 2025 en Lerma

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Agradeció a la gobernadora Delfina Gómez por su respaldo, para que se pueda tener al final de este Buen Fin 2025 un …

Nombra rectora Paty Zarza a María Elena Torres Jiménez como primera presidenta de la Fundación UAEMéx

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-María Elena Torres Jiménez destaca por su actividad en las industrias química y robótica, cuyo equipo de altruismo y generosidad, permitirá dinamizar …

Toluca tiene en proceso 177 obras con inversión récord y total transparencia: Ricardo Moreno

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Las adquisiciones sin precedentes tienen una inversión por 681 millones 350 mil 203 pesos. El Gobierno de Toluca alcanzó una cifra histórica …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.