Pone Gaby Osorio en marcha unidad móvil para detección oportuna de cáncer de mama en Tlalpan

-La unidad móvil recorrerá pueblos y colonias para acercar estudios gratuitos y erradicar las barreras de acceso a servicios de salud.

Para fortalecer la prevención y acercar servicios de salud a todas las mujeres de la demarcación, la Alcaldía Tlalpan puso en marcha este 19 de noviembre un mastógrafo móvil que recorrerá pueblos, barrios y colonias para realizar estudios gratuitos de detección oportuna de cáncer de mama.



La presentación fue encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio, quien destacó que esta unidad permitirá reducir desigualdades territoriales y ampliar el acceso a servicios preventivos en zonas donde históricamente han existido mayores barreras.



En su mensaje, la alcaldesa recordó que esta acción forma parte del anuncio realizado por la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Salud en octubre, cuando se confirmó la adquisición de nuevos equipos móviles para fortalecer la cobertura en las alcaldías.



La mandataria local enfatizó la importancia del autocuidado y de la detección temprana como herramientas fundamentales para salvar vidas.



Osorio añadió que el objetivo es llegar a los rincones de la alcaldía y sobre todo a aquellos lugares donde las mujeres más lo necesitan.



Autoridades del sector salud destacaron el impacto del nuevo servicio en la prevención del cáncer de mama. La directora de Salud, Susana Alanís, afirmó que este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto que se ha consolidado en la alcaldía.



Por su parte, el director de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, doctor José Antonio Alcocer, destacó el enfoque preventivo de la estrategia. “Con estas acciones queremos que Tlalpan sea el número uno en prevención”, dijo.



El mastógrafo comenzará a operar de inmediato, iniciando en la propia sede de la Alcaldía para posteriormente trasladarse a los distintos territorios, con el propósito de brindar atención prioritaria a mujeres que enfrentan barreras de acceso a servicios médicos especializados.