Suspenden actividades de natación en el Centro Deportivo por remodelación en la alcaldía Xochimilco

-Fue la alcaldesa Circe Camacho quien notificó sobre las labores y las obras a realizar en este espacio concurrido.

La alcaldía Xochimilco anunció que suspenderá todas las actividades en el Centro Deportivo de esta misma demarcación de la capital del país.



Fue a través de sus redes sociales oficiales que la alcaldía de la capital del país dio a conocer esta información el pasado domingo 16 de septiembre.



Fue a partir del pasado lunes 17 de noviembre ya no habrá actividades de natación en el Centro Deportivo de la alcaldía de Xochimilco.



Hasta el momento las únicas actividades que han sido canceladas fueron las de natación en este centro deportivo.



La suspensión de las actividades de natación es para llevar a cabo los trabajos de mejora y remodelación de la alberca, esto tras los compromisos de la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho.



Puntualizó que los pagos correspondientes en el mes de noviembre no se verán afectados. Indicó que una vez que las labores finalicen en la alberca, las clases serán reanudadas.



Las obras y el mantenimiento de albercas en centros deportivos resultan fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios y la óptima utilización de las instalaciones.



Finalmente, una alberca bien mantenida contribuye a que la experiencia de los usuarios sea satisfactoria, fomenta la asistencia a las actividades deportivas y refuerza la imagen de los centros como espacios seguros y de calidad.