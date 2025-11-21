115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: “EL QUE CONVOCA A LA VIOLENCIA Y LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA SE EQUIVOCA”: SHEINBAUM

-Destacó que el México de hoy es el del pueblo que dice “Nunca más racismo, nunca más clasismo, nunca más discriminación, nunca más justicia para unos cuantos.”

Al encabezar el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la Cuarta Transformación está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo; por ello, puntualizó que quienes convocan a la violencia y a la intervención extranjera se equivocan, ya que el pueblo dice nunca más al racismo, al clasismo y a la discriminación, porque México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia.

Sostuvo que México vive un momento en el que el poder se utiliza para servir y no para someter, por lo que nadie podrá detener al pueblo y al gobierno cuando están juntos.

Destacó que cuando un pueblo conoce su historia y defiende sus conquistas, no volverá a caminar hacia la injusticia, por lo que no tienen cabida los discursos que normalizan la violencia, que glorifican la imposición y que pretenden un país para unos cuantos.

Recordó que Francisco I Madero y los hermanos Flores Magón se enfrentaron a un México bajo el mando de Porfirio Díaz, en el que había explotación, racismo social, injusticias cotidianas, con las libertades políticas canceladas, la prensa independiente era acosada, los opositores eran vigilados, exiliados o silenciados y las elecciones eran una simulación. Por ello, hizo un llamado a no olvidar el periodo neoliberal, que significó 36 años de pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios para unos cuantos.

Puntualizó que cuatro Transformaciones han marcado la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución, las cuales fueron armadas. Y la Cuarta —que inició en 2018— es pacífica decidida mayoritariamente por el pueblo de México, que reivindica la justicia, la libertad, la democracia y la Prosperidad Compartida. “¡México no volverá a caminar hacia atrás! La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal, acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, realizó el izamiento de la bandera monumental, asimismo, pasó revista a las tropas.

La Presidenta presenció la declamación “Lealtad: Ayer y Hoy” a cargo de dos cadetes del Heroico Colegio Militar, la escenificación de la Revolución Mexicana a cargo de mil 910 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como de un popurrí de bailables revolucionarios por parte del Mariachi de la Secretaría de Defensa Nacional.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de México de seguir sirviendo a la patria y al pueblo. Además, destacó que la Revolución Mexicana no solo es el origen del Ejército Mexicano, sino que es también, la base de la historia del país, de la identidad y pilar de la mexicanidad.

El general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar y comandante de la Columna del Desfile rindió el parte de novedades correspondiente a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Sicarios fueron castigados por fallar en el primer atentado contra Carlos Manzo: García Harfuch

21 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Según el secretario, esta reprimenda incrementó la presión sobre los agresores para cumplir con la orden en un segundo intento. Omar García …

Aprueba Senado cambios en la ley contra la extorsión

21 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Restituyen la pena de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos que no denuncien extorsión. Fue aprobada por el Senado …

Mara Lezama entrega Premio Estatal del Deporte 2025

21 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Quintana Roo celebra a sus talentos al entregar, también, el Premio a la Excelencia Deportiva 2025 “En Quintana Roo somos potencia deportiva …

Clara Brugada encabeza encendido del alumbrado por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

21 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

El encendido del alumbrado decorativo estuvo engalanado con la participación de un ballet folklórico. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó …

Alcaldía Tlalpan avanza en la transformación integral de la colonia Mesa Los Hornos

21 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-”Queremos cambiar la imagen y la percepción que se tiene sobre Mesa Los Hornos”, afirmó Gaby Osorio al presentar 13 acciones estratégicas …

Delfina Gómez encabeza desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

21 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Participaron más de 5 mil personas en los diversos contingentes, 58 unidades, siete carros alegóricos, 13 caninos, 69 equinos, dos halcones y …

Entrega GEM a atletas y entrenadores el Premio Estatal del Deporte 2025

21 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Recibieron galardones deportistas de natación artística y adaptada, entrenadores de atletismo y boccia, así como la empresa Ford Sánchez Automotriz, por el …

GEM ha realizado 14 mil vasectomías sin bisturí gratuitas

21 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se han efectuado en 57 jornadas masivas en las 19 jurisdicciones sanitarias de la entidad. Como resultado de la campaña permanente de …

Estudiantes de Facultad de Medicina de la UAEMéx realizaron la primera edición del concurso “Bioingenio”

21 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-El proyecto ganador representará a la UAEMéx en el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica 2026, que se llevará a cabo en octubre …

Toluca activa Operativo Invernal 2025: Ricardo Moreno

21 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Activaron las autoridades los operativos “Marte” y “Saturno”; abriendo albergues para personas vulnerables. El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, presentó …

Saneamiento del río Hondo comenzará en 2026 con alianza entre Países Bajos y Naucalpan

21 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Invertirá el gobierno de Naucalpan 70 mdp mediante una cooperación histórica entre ambos países. El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente …

Vilchis Viveros encabeza en Zinacantepec ceremonia por los 115 años de la Revolución Mexicana

21 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Más de 15 escuelas del municipio presentaron tablas gimnásticas y números alusivos a la gesta revolucionaria. La Plaza Cívica de Zinacantepec fue …

Responde Max Verstappen a las críticas de Zak Brown

21 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

Las tensiones entre McLaren y Red Bull han ido escalando conforme avanza el campeonato. El piloto Max Verstappen, tetracampeón mundial de la …

Preocupa a Robbie Williams deterioro de su vista

21 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-El cantante señaló que todo se debe a unas inyecciones para bajar de peso La salud de Robbie Williams volvió a levantar …

RED DE SUPERCÓMPUTO COLOCARÁ A MÉXICO COMO POTENCIA CIENTÍFICA: SHEINBAUM

20 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Fue presentado el Clúster Nacional de Supercómputo y el Centro Mexicano de Supercómputo que, en colaboración con el Centro de Supercómputo de …

Cerrarán remesas en México con caída del 4.5%: BID

20 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El retroceso en México se explica en gran parte por el efecto base tras los grandes volúmenes de dinero en dólares enviados …

“México rompe récord en inversión extranjera directa”: Ebrard

20 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-La IED llegará a casi 41 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2025, que en comparación con 2024, representa un …

Polo de Desarrollo proyecta 20 mil mdp en inversiones y 20 mil empleos directos: Alejandro Armenta

20 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Municipios se suman a la estrategia para reactivar con riqueza comunitaria una ciudad perdida desde hace 15 años. Con una proyección de …

Clara Brugada convertirá 34 bajopuentes en centros de Cultura y Salud

20 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-El programa Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía inició con 12 subterráneos, que se convertirán en espacios seguros con más de 300 …

Rojo de la Vega presentó iniciativa para corregir distribución del predial y agua a las alcaldías

20 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-El paquete de iniciativas plantea que los recursos generados por predial y agua en vialidades secundarias regresen directamente a las alcaldías, que …

Delfina Gómez se reúne con Claudia Sheinbaum y gobernadores para revisar avances del IMSS-Bienestar

20 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Este encuentro tuvo como objetivo revisar los avances y fortalecer la coordinación nacional en materia de salud pública. La gobernadora del Estado …

Horacio Duarte y Óscar Flores entregan Paquete Fiscal 2026 a legisladores del Edoméx

20 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El paquete se presenta sin deuda y con inversión histórica en seguridad, infraestructura y vivienda, priorizando bienestar social, empleo y desarrollo económico, …

Multas al Reglamento de Tránsito en Edoméx solo policías mujeres podrán aplicarlas

20 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-En un periodo no mayor a un año desde la implementación al ordenamiento, estará listo el sistema. El próximo 25 de noviembre, …

Asiste la rectora de la UAEMéx al final de la temporada 2025 de Panteón de Amores

20 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora Martha Patricia Zarza Delgado acudió a la función especial de esta puesta en escena, que contó con la musicalización de …

Programas sociales benefician a miles de toluqueños: Ricardo Moreno

20 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Presenta alcalde resultados de iniciativas federales que benefician con 3 mil 339 mdp anuales el bolsillo de los toluqueños Más de 203 …

Encabeza Manuel Vilchis Jornada de Salud para los Caballeros de Zinacantepec

20 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante la jornada se ofrecieron a los caballeros servicios totalmente gratuitos. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, junto con la …

Llega la Ruta del calzado de San Mateo Atenco al Senado: Ana Muñiz Neyra

20 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

La senadora Cristina Ruíz Sandoval reconoció que el arte que hacen en el Estado de México no es solo un producto, sino …

Aparece Checo Pérez en el Sphere de Las Vegas, rumbo al GP

20 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

La escudería Cadillac apareció con sus pilotos en enorme promocional. Previo al Gran Premio de Las Vegas 2025, recibió un giro inesperado …

Brilla Fátima Bosch en Miss Universo 2025 con traje típico

20 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-El traje que portó estuvo inspirado en Xochiquetzal, la flor preciosa de la mitología mexica. Fátima Bosch y su traje típico en …

CLAUDIA SHEINBAUM Y EMPRESARIOS RENUEVAN LA FIRMA DE PACIC

19 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La canasta básica se mantendrá en 910 pesos.-La renovación del Pacic contempla a 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio en …

Se trabaja en impulsar la industria textil y de calzado en México: Ebrard

19 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Así lo afirmó al presentar el “Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado”. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, …

En fase final la obra del tren “El Insurgente”: SICT

19 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Se estima una demanda diaria de 140 mil pasajeros de Zinacantepec, en el Edoméx al Metro Observatorio, en la Ciudad de México. …

Marina del Pilar impulsa oportunidades laborales para las juventudes de BC

19 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El Gobierno de Baja California reiteró que continuará ampliando alianzas con el sector productivo. El Gobierno de Baja California encabezado por Marina …

Anuncia Clara Brugada la ampliación del programa de Licencia Permanente en 2026

19 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los recursos se utilizarán para financiar acciones que transformarán la movilidad en la ciudad, privilegiando la seguridad vial, la sustentabilidad, la accesibilidad …

Presupuesto 2026 potenciará la estrategia de seguridad y eficiencia en la alcaldía Benito Juárez: Luis Mendoza

19 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

El alcalde manifestó que una de sus prioridades es la puesta en marcha de un crematorio para animales de compañía. El alcalde …

Robo de vehículos disminuyó en Edoméx 41%: SESNSP

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Así lo informó el SESNSP, señalando que se han integrado más de 16 mil carpetas de investigación de enero a septiembre. Se …

Importante escuchar y fortalecer la justicia en el Edoméx: Delfina Gómez

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Durante la Mesa se señaló que la presencia del Poder Judicial en estas reuniones es fundamental para la construcción de justicia. La …

Edoméx recibe a más de 8 mil participantes del Congreso de Salud y Bienestar

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Asisten líderes en innovación médica, rehabilitación, trasplantes y atención primaria. El Gobierno del Estado de México inauguró el Segundo Congreso Internacional de …

Reflexionan en UAEMéx sobre la violencia sexual en el transporte público

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Vanessa Robles Romero, Licenciada en Seguridad Ciudadana por la Autónoma mexiquense, dictó la conferencia “Entre trayectos y cuidados: la respuesta de las …

Avanza la rehabilitación del tanque San Miguel Apinahuizco en Toluca

19 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se intensifican acciones para restablecer el servicio en las colonias y delegaciones El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) informó que …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

