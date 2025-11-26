Robo a transportistas en carreteras presenta reducción del 54% con estrategia de seguridad

El Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso para impulsar acciones y continuar avanzando.

La Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, redujo en 54% el promedio diario de robo a transportista con violencia en los últimos siete años, lo que representa un avance para garantizar la seguridad en las carreteras de México.



Ante esto, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso para impulsar acciones y continuar avanzando.



De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 hubo un promedio diario de 30.3 robos a transportistas y para 2025, con corte al mes de octubre, se redujo más de la mitad con 14 casos diarios en promedio.



Esta cifra refleja también los resultados arrojados en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que este delito pasó de 18.3 a 14.0. Actualmente, la Guardia Nacional implementa la Estrategia Balam en carreteras nacionales y la operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán.