Supervisa Manuel Vilchis reconstrucción de aulas en Santa María Nativitas

-Destacó que el compromiso de su gobierno es garantizar la seguridad y calidad educativa en todo el municipio.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, supervisó el arranque de la reconstrucción de dos nuevas aulas en la Escuela Primaria “Leona Vicario”, ubicada en la comunidad de Santa María Nativitas.



Esta obra, señaló Vilchis Viveros, responde al deterioro y riesgo estructural que presentaban los espacios anteriores en este plantel educativo.



Informó que la intervención se enfoca en renovar espacios que ya no eran seguros para el alumnado. “Cada niña y cada niño merecen espacios dignos, seguros y adecuados para aprender, soñar y crecer”.



Durante su administración, Vilchis Viveros ha priorizado la infraestructura en comunidades rurales, sumando previamente en esta misma zona proyectos de alumbrado público, caminos y servicios de salud.



Ha recalcado que para su gobierno, la educación, el desarrollo y la calidad de vida de nuestras y nuestros estudiantes siempre serán una prioridad, sin importar el tamaño de la escuela, porque lo que realmente importa son las personas.



Destacó que, aunque se trate de escuelas de matrícula pequeña, el compromiso de su gobierno 2025-2027 es garantizar la seguridad y calidad educativa en todo el municipio.



“Así seguiremos trabajando, con compromiso y con el corazón, por el presente y el futuro de Zinacantepec”.