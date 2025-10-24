Colaboraciones con instituciones y GEM benefician a Lerma: Ramírez Ponce

Finalizó sus reuniones con la plática que sostuvo con las y los integrantes del Cabildo de Lerma.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, se reunió con varios integrantes de instituciones del municipio, así como acompañó a funcionarios del Gobierno del Estado de México en diferentes eventos.



Encabezó Las Mesas Huitzizilapan, en donde platicó con integrantes, a quienes señaló de personas unidas y trabajadoras, que trabajan en equipo con las autoridades locales, señaló que el trabajo conjunto refleja el verdadero espíritu de comunidad, que es cuidar, preservar y fortalecer lo que es de todos.



Ramírez Ponce se reunió con representantes de Probosque del Estado de México, representantes de núcleos agrarios y la UAM Lerma, donde plantearon y avanzaron en la construcción del Plan de Acción para el diagnóstico, control y fortalecimiento de zonas de pino afectados por plagas de gusano descortezador en Lerma.



Finalizó sus reuniones con la plática que sostuvo con las y los integrantes del Cabildo de Lerma, donde pudo conocer de primera mano sus iniciativas que se suman a los planes de trabajo para devolver la grandeza a Lerma.



Durante su reunión con el cabildo, también recordó que ya se dio a conocer el Programa Artístico del tradicional Festival “Todos Somos Calavera”; y subrayó que estos eventos son totalmente gratuitos, enfocados a la convivencia familiar.