En Metepec se han reparado más de 11 mil metros cuadrados con operación SIN-BA: Fernando Flores Fernández

Mediante un mensaje en redes sociales ha destacado lo realizado por las cuadrillas del área de Obras Públicas y Servicios Generales.

En las últimas tres semanas, el Ayuntamiento de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, ha reparado 1902 baches, equivalente a 11 mil 620 metros cuadrados de vialidades atendidas.



Todo esto dentro de la estrategia municipal “Operación SIN-BA”, una campaña intensiva que busca devolverle fluidez, seguridad y dignidad a las calles del municipio.



Flores Fernández mediante un mensaje en redes sociales ha destacado lo realizado por las cuadrillas del área de Obras Públicas y Servicios Generales que trabajan sin descanso, día y noche, para atender los reportes ciudadanos y garantizar que las principales avenidas, así como calles secundarias y caminos vecinales, se mantengan en condiciones óptimas.



Subrayó: “La meta es clara: mejorar la movilidad y reducir los riesgos para peatones y automovilistas. En Metepec no hay espacio para la improvisación, sino para los resultados”.



Flores Fernández señaló que el programa “SIN-BA” (Sin Baches) ha recorrido diversas colonias y fraccionamientos del municipio, entre ellos San Jerónimo Chicahualco, La Asunción, San Miguel Totocuitlapilco y Las Margaritas, donde el deterioro del pavimento había generado molestias y afectaciones a los vecinos.



Estos trabajo, de acuerdo al Ayuntamiento, se realizan de manera planificada, utilizando materiales de alta durabilidad para asegurar que las reparaciones soporten las condiciones climáticas y el tránsito constante.



Además, se mantienen cuadrillas de respuesta rápida para atender los reportes que llegan a través de las redes oficiales del gobierno municipal y de las líneas de atención ciudadana.



Precisó Flores Fernández que la mejora de las vialidades no solo representa un beneficio para la movilidad, sino también una mejora directa en la economía de las familias, ya que disminuye los daños a vehículos, reduce los tiempos de traslado y contribuye a un entorno urbano más seguro y ordenado.



Reiteró que la “Operación SIN-BA” no se detendrá, ya que forma parte de un esfuerzo integral de mantenimiento urbano que incluye limpieza de alcantarillas y balizamiento.



Enfatizó que se busca tener un Metepec limpio, ordenado y con servicios eficientes. “Las calles son parte de nuestra vida diaria, y mantenerlas en buen estado es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía”.



Con estas acciones, el Ayuntamiento de Metepec reafirma su compromiso con la población y demuestra que el trabajo continuo y la cercanía con la gente son las herramientas más efectivas para transformar la imagen urbana y fortalecer el bienestar social.