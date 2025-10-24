Entrega Manuel Vilchis nueva vialidad en San Antonio Acahualco, Zinacantepec

Vilchis Viveros destacó que esta obra representa un paso firme hacia un futuro más digno y seguro para los habitantes de San Antonio Acahualco.

En el municipio de Zinacantepec, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros llevó a cabo la supervisión de la reconstrucción integral de la calle Benito Juárez, en la localidad de San Antonio Acahualco, una de las arterias principales de la comunidad.



Estas acciones están pensadas en beneficio de cientos de familias y con el objetivo de impulsar la conectividad y el desarrollo urbano, señaló Vilchis Viveros.



La obra consistió en el retiro total del material asfáltico dañado, la conformación de una nueva capa base que garantiza mayor durabilidad y soporte, así como la colocación de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor a lo largo de 413 metros lineales, cubriendo una superficie total de 3 mil 633 metros cuadrados. Además, se realizaron trabajos de señalamiento horizontal, que contribuyen a una circulación más ordenada y segura.



Durante la entrega de los trabajos, Vilchis Viveros destacó que esta obra representa un paso firme hacia un futuro más digno y seguro para los habitantes de San Antonio Acahualco.



Las y los vecinos de San Antonio Acahualco se mostraron agradecidos, señalando que, durante años, esta vía solo había recibido trabajos de bacheo, pero nunca una reconstrucción total como la que hoy se entrega.



De esta manera, afirmó Vilchis Viveros, su gobierno reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura vial, creando espacios más seguros, limpios y duraderos, que fomenten el crecimiento urbano, movilidad eficiente y calidad de vida de las familias.