En Mexicaltzingo trabajamos para fortalecer a las familias: Saray Benítez

Saray Benítez Espinosa, presidenta municipal de Mexicaltzingo, encabezó el arranque de la obra de ampliación en la electrificación en la calle Prisciliano Díaz, en la colonia Tecuanapa, ubicada en el límite con El Llano.



Durante el evento señaló que su gobierno trabaja para mejorar la infraestructura y brindar servicios que transformen la calidad de vida de las familias de Mexicaltzingo.



También supervisó la clase de defensa personal, impartida por el Coronel Juan Manuel Becerra Mata, comandante del 25o Batallón de Infantería, a mujeres de diferentes edades y que busca fortalecer la prevención y el bienestar de las mujeres y las familias de Mexicaltzingo. Esta clase, señaló Benítez Espinosa, forma parte de los acuerdos establecidos en las Mesas de Paz.



Benítez Espinosa también estuvo presente en la 10ª Jornada de Esterilización Canina y Felina realizada en la comunidad de San Isidro, en donde agradeció a la comunidad por la enorme participación de las y los vecinos, quienes se muestran comprometidos por el cuidado responsable de sus mascotas.



También estuvo presente en el arranque de las obras de rehabilitación del salón de danza de la Casa de Cultura de Mexicaltzingo; agradeció a todos aquellos que se sumaron a este compromiso que se hizo durante la campaña y que hoy por fin se comienza a hacer realidad.



Benítez Espinosa señaló que su gobierno seguirá impulsando los espacios dignos para el arte y la formación de nuestras y nuestros jóvenes.



Finalizó con una reunión con el Dr. Tonatiuh Ortiz Castillo, titular del IMSS Estado de México Poniente, con quien se trabaja para seguir trabajando en el proyecto de construcción de la nueva clínica del IMSS Bienestar en Mexicaltzingo.



Este proyecto representa un gran paso para fortalecer los servicios de salud y garantizar atención médica de calidad para todas y todos.