Se unen UAEMéx y Cruz Roja para apoyar a damnificados por lluvias en Veracruz

Logran recolectar más de 34 mil productos destinados a los damnificados por las lluvias en comunidades de Veracruz.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca-Metepec, sumaron esfuerzos para brindar apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en el norte de Veracruz. Gracias a la solidaridad de la comunidad universitaria, se reunieron más de 34 mil productos y más de seis toneladas de ayuda humanitaria.



La rectora Martha Patricia Zarza Delgado, subrayó durante la entrega del acopio que esta iniciativa refleja el compromiso social de la UAEMéx y forma parte del proyecto de Transformación Universitaria, enfocado en fortalecer la vinculación con la sociedad.



“El espíritu auriverde se distingue por su sensibilidad, humanidad y compromiso con las comunidades que más lo necesitan”, expresó la rectora ante el presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana, Delegaciones Toluca-Metepec, Mario Vázquez de la Torre.



Zarza Delgado agradeció la participación de los distintos sectores universitarios, estudiantes, académicos y personal administrativo, así como de planteles y centros universitarios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Zumpango, Texcoco y Huehuetoca, además de la Administración Central y la FAAPAUAEM.



Acompañada por funcionarios universitarios, la rectora destacó la importancia de fortalecer los lazos con la Cruz Roja Mexicana.



“La labor de esta institución es ejemplo de compromiso social; por ello, fortalecer nuestros lazos se traduce en acciones concretas de apoyo”, afirmó.



Mario Vázquez de la Torre reconoció el liderazgo de Zarza Delgado y su participación directa en la colecta, señalando que es la primera titular de la Rectoría de la UAEMéx en visitar la Delegación Toluca de la Cruz Roja. Además, agradeció la donación realizada por la comunidad auriverde, la cual será enviada a familias veracruzanas damnificadas.



Las autoridades universitarias participaron en el armado de paquetes de víveres y realizaron un recorrido por las instalaciones de la Cruz Roja, donde conocieron los servicios y programas de atención a la sociedad.



Días antes, integrantes de la comunidad universitaria tomaron el Taller de Voluntariado en Emergencias, en el que aprendieron a preparar despensas y artículos de higiene personal y para bebé.