Inegi señala a la alcaldía Benito Juárez como la más segura: Luis Mendoza

Mientras que a nivel nacional, se ubica como el tercer municipio con menor incidencia delictiva, teniendo solamente una diferencia de 0.6 décimas respecto al segundo lugar.

De acuerdo con los datos publicados hoy en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI referentes al tercer trimestre de 2025, la alcaldía Benito Juárez se mantiene como la más segura de la Ciudad de México.



Con ello, suma 20 trimestres continuos en primer lugar, es decir, durante cinco años, Benito Juárez ha sido la alcaldía con mayor percepción positiva de seguridad en la CDMX, 8 de cada 10 benitojuarenses se sienten seguros y continúa mejorando; tan solamente con respecto al trimestre anterior mejoró la percepción de seguridad de los vecinos en 6.4 puntos al pasar de 78 a 84.4.



Estos resultados son producto de la estrategia de “Orden y Seguridad” implementada por el alcalde Luis Mendoza, misma que, a un año de trabajo continúa posicionando a la demarcación como un referente en la materia.



“Vecinas y vecinos de Benito Juárez. Hoy les traigo una muy buena noticia, la encuesta más importante del país, que es la ENSU, nos acaba de sacar nuevamente en primer lugar de la Ciudad de México y en tercer lugar del país y casi, casi un empate técnico con el segundo lugar. No nos vamos a conformar, seguimos avanzando, la gente se siente todavía más segura, tuvimos mejores resultados, seis puntos más, no nos vamos a acostumbrar a que la seguridad es una tema dado por hecho, sino lo que estamos haciendo es trabajar día con día el grupo de Blindar BJ”, afirmó el alcalde.



Para la administración encabezada por Luis Mendoza, generar condiciones de bienestar para sus habitantes es una prioridad, por ello, continuará trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana e invirtiendo en la estrategia Blindar BJ360°, prueba de ello, es la adquisición de 40 patrullas superhíbridas destinadas a labores de vigilancia y protección civil.



“Con el equipo de Blindar BJ estamos haciendo un gran esfuerzo, hace unas semanas, entregamos 40 patrullas para las vecinas y vecinos de Benito Juárez, para reforzar la estrategia porque vamos por más, no nos vamos a quedar con esto, seguimos avanzando, vamos por más, seguimos trabajando para ti y sin duda cerca de ti”, externo Mendoza.



Desde que se comenzó a realizar esta medición a nivel nacional, en septiembre de 2019, la demarcación ha tenido un aumento de 38.1 puntos, pasando de 46.3 a 84.4%.



Con ello se demuestra que la alcaldía Benito Juárez ha logrado establecer una sólida política que va más allá del discurso, generando acciones que construyan un entorno ordenado y seguro para todos.