Promueven en CDMX el uso del Bastón Blanco para la independencia de personas con Discapacidad Visual

El encuentro se realizó en el PILARES Carlos Monsiváis, bajo el título “Bastón Blanco: El poder de caminar libre”.

Con el propósito de resaltar la importancia del Bastón Blanco como herramienta fundamental para la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad visual, se llevó a cabo la edición número 84 de Diálogos PILARES, con la participación de los talleristas Santiago Varela y Erick Fiesco, quienes compartieron sus reflexiones sobre este tema.



El encuentro se realizó en el PILARES Carlos Monsiváis, bajo el título “Bastón Blanco: El poder de caminar libre”. Durante la conversación, Santiago Varela, tallerista de Sistema de Lecto-Escritura Braille, destacó la relevancia de conmemorar el 15 de octubre, Día Mundial del Bastón Blanco, como una oportunidad para visibilizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad visual.



“Actualmente es conmemoración del Día del Bastón Blanco, así que no quiere decir que sea para felicitarnos, porque seguimos en lucha”, señaló Santiago, al subrayar que aún existen desafíos sociales para garantizar una verdadera inclusión y autonomía.



Por su parte, Erick Fiesco, tallerista de Composición de Letras: Rap y Poesía, mencionó que, si bien las personas con discapacidad visual han conquistado derechos, todavía hay retos importantes en materia de accesibilidad, desde urbana como tecnológica.



Durante la charla, ambos talleristas compartieron sus experiencias acompañando a personas con discapacidad visual, además de ofrecer consejos para quienes están enfrentando la pérdida de visión, invitándolos a mantenerse activos, convivir con otras personas con discapacidad y descubrir que todo es posible. Además, coincidieron en que los talleres gratuitos de PILARES son una herramienta para fomentar la inclusión, el aprendizaje y la autonomía.



En este programa, en representación del Coordinador General de PILARES, Arq. Javier Hidalgo, estuvo presente Eva Quiroga, subdirectora de Saberes y Talleres, mientras que la moderación estuvo a cargo de Daryl Guadarrama, titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Inclusión Educativa de las Diversidades.



El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reafirma su compromiso de construir una ciudad más accesible e inclusiva para todas las personas. A través de PILARES, se ofrecen talleres y espacios de aprendizaje diseñados para garantizar el acceso equitativo a la educación, la cultura y la participación comunitaria.