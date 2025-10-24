Clara Brugada anuncia inversión de 146 mdp para rehabilitación de drenaje y agua potable en VC

En la colonia El Arenal que se van a instalar 2 mil 280 nuevas luminarias.

Al encabezar la 49 jornada del Programa Gobierno Casa por Casa, en la colonia El Arenal, alcaldía Venustiano Carranza, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una inversión de 146 millones de pesos para obras y acciones de rehabilitación de los ductos de drenaje y agua potable de esta demarcación. Con esto se da respuesta a las familias que resultaron afectadas por las lluvias fuertes de las semanas recientes; aunado a ello, se hará una intervención integral en las cuatro secciones de los Arenales, acciones que también comprenderán iluminación total de vialidades y mejoramiento de escuelas públicas.



Ante vecinas y vecinos de esta zona, la mandataria capitalina recordó que la ciudad enfrentó una situación grave de intensas precipitaciones pluviales, de magnitud tal, que no se habían registrado antes, lo que provocó inundaciones en varias partes de la entidad.



La titular del Ejecutivo local, que estuvo acompañada por la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y su gabinete, refirió que como primer paso se atenderán las más de mil solicitudes de servicios públicos que han presentado vecinas y vecinos, quienes solicitan bacheo, poda de árboles, desazolve, entre otros, por ello, dijo que se apoyará a la demarcación para que esa tarea tan grande se resuelva.



La jefa de Gobierno instruyó al secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, a iniciar las labores de desazolve con el apoyo de tres vehículos hidroneumáticos, conocidos como vactors, mismos que se quedarán de manera permanente en dicha localidad.



En cuanto a la iluminación de las cuatro secciones de la colonia El Arenal, la mandataria capitalina refirió que se van a instalar 2 mil 280 nuevas luminarias.



El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, precisí que la colonia El Arenal cuentan con más de 120 manzanas, por lo que se colocarán más de 2 mil nuevas luminarias a través de un programa que, dijo, “está permitiendo que, principalmente, se refuerce el alumbrado.



Asimismo, recordó que en las dos colonias que ya se visitaron en la Venustiano Carranza, Morelos I y II, y Romero Rubio, de las más de 1809 solicitudes ya se atendieron mil 733, que representan el 96%, por lo que sólo faltan de atender 76 folios para tener la totalidad.



Al término del recorrido del programa Casa por Casa, se llevó a cabo la entrega de 373 cheques para las y los vecinos afectados por las fuertes lluvias en la alcaldía Venustiano Carranza en semanas previas; de los cuales 186 fueron para habitantes de la colonia Moctezuma II Sección, 120 de Azteca, y 67 de Progresista.