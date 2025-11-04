Salud de Ariel Miramontes “Albertano” genera preocupación

Señalan que es sus últimas apariciones ha tenido un extraño comportamiento y nueva apariencia.

El actor mexicano Ariel Miramontes “Albertano”, que ahora se encuentra participando en diversos proyectos en televisión y teatro, se despidió hace unos días de “Lagunilla mi barrio”, luego de 3 años presentándose ante miles de personas.



Pero fue precisamente durante el final del proyecto, donde algunos medios increparon al artista sobre lo que sigue para su carrera y su sentir sobre una etapa más cerrada. Pero lo que llamó la atención fue su inusual actitud, así como su apariencia física.



Durante las últimas semanas su actitud ha generado preocupación, luego de usuarios destacaran que en las últimas entrevistas que realizó se le ve totalmente cambiado. Entre los aspectos que han señalado, se le puede ver con temblor en las manos, así mismo, su forma de hablar, de manera pausada, causó conmoción.



Actualmente funge como juez en el reality show de un programa matutino donde su manera de conducirse hacia los concursantes fue motivo de especulación, pues afirman, sus críticas son poco entendibles al mezclar ideas y no dar un veredicto claro para los famosos.



También su apariencia física, ha sido evidenciada, donde señalan que presuntamente aparecería hinchado tanto de su rostro, como de sus manos, así como una aparente rojez en todo su cuerpo.



Esto ha valido para que los usuarios de redes sociales comenzaran con rumores acerca de su actual estado, pues mientras algunos señalan que puede deberse a un episodio de estrés o depresión. Otros han mencionado que esto sería una consecuencia de una grave enfermedad que pudiera estar sufriendo el actor.



Hasta el momento, Ariel Miramontes ‘Albertano’ no ha revelado su actual estado de salud, así como no ha respondido a los rumores sobre una enfermedad o posibles adicciones que mermen su salud.