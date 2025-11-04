Festival Internacional de las Cuatro Casas en Naucalpan fue todo un éxito: Isaac Montoya

-Montoya Márquez destacó la importancia de promover espacios donde la cultura sea el eje de la convivencia social

Fueron más de 50 mil personas las que se dieron cita en el Parque Naucalli para disfrutar del Festival Internacional de las Cuatro Casas en Naucalpan.



Este evento, señaló el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, se consolidó como una de las celebraciones culturales más importantes del municipio.



Ya que desde tempranas horas, familias completas, jóvenes y visitantes de distintos puntos del Valle de México acudieron para disfrutar de un día lleno de música, arte, color y tradición.



Señalaron las autoridades que el festival reunió a cientos de artistas y colectivos que ofrecieron un mosaico de expresiones culturales.



En los dos escenarios principales se presentaron agrupaciones de rock, reggae y ska que hicieron vibrar al público durante toda la jornada.



Bandas como Pedro y el Lobo, Ace Kool y Nana Pancha lograron encender el ánimo de los asistentes, mientras que Sekta Core cerró el evento con una presentación que levantó el entusiasmo al máximo, dejando claro por qué este encuentro es ya una referencia musical y artística en la región.



Pero los visitantes no solo disfrutaron de múltiples actividades que mezclaron la cultura popular con el arte contemporáneo.



La exposición Nocturne fue uno de los puntos más visitados, con obras inspiradas en criaturas de la noche, leyendas, sueños y mitología, en sintonía con las celebraciones del Día de Muertos. Además se ofrecieron presentaciones de lucha libre en un ring montado cerca del escenario principal, donde las artes del pancracio atrajeron la atención de chicos y grandes.



Se contó con la participación del artista Rulo Valdés en el área de cómic, donde ofreció una conferencia sobre Blue Demon Jr., uno de los íconos más representativos de la cultura popular mexicana.



Estas actividades, junto con las presentaciones musicales y artísticas, lograron que el público disfrutara de una experiencia diversa y enriquecedora que combinó entretenimiento y reflexión cultural.



Montoya Márquez destacó la importancia de promover espacios donde la cultura sea el eje de la convivencia social. “El arma más poderosa, junto con la educación, es la cultura, el arte y el deporte”, afirmó el edil, subrayando que estos eventos permiten regenerar el tejido social y fomentar valores de respeto, solidaridad y unión entre las familias naucalpenses.