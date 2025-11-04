Esfuerzo coordinado permite bajar 31% homicidio doloso en Edoméx: Horacio Duarte

-El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, dijo que en las Mesas de Paz se fortalecen acciones para reducir la incidencia delictiva.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, dio a conocer que, gracias al esfuerzo interinstitucional del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, de enero a octubre, el delito de homicidio doloso en el Estado de México registró una disminución del 31% en comparación con el mismo periodo de 2024, según información de la Fiscalía mexiquense.



Durante la firma del Acuerdo para la conformación del Consejo Económico, Social y Ambiental, refirió que “significa que durante cinco meses de 2024, no hubiéramos tenido homicidios, eso representa el 31 por ciento”.



Señaló que el Gobierno del Estado de México no bajará la guardia y seguirá trabajando en coordinación a través de las Mesas de Paz para bajar los índices delictivos como lo han pedido la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



“Vamos a mantener esta estrategia de seguir combatiendo al crimen en sus diversas modalidades“, reafirmó el Secretario Horacio Duarte.



Con estas acciones el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de trabajar con los tres órdenes de gobierno para disminuir la incidencia delictiva y construir entornos seguros para la ciudadanía mexiquense.