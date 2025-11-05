Lerma busca acercar el conocimiento científico y tecnológico a la niñez: Ramírez Ponce

-Este tipo de actividades desarrolla en los pequeños habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo.

En el municipio de Lerma, el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, junto con autoridades de la UAM Lerma, entregaron reconocimientos a las niñas, niños y adolescentes que participaron en los talleres de robótica del proyecto CICyT.



Durante la entrega, Ramírez Ponce señaló que los cursos de robótica fueron impartidos gracias a la colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Lerma y la UAM Lerma, y que hoy sigue dando resultados.



Reafirmó que este tipo de talleres impulsan la creatividad, la innovación y el acercamiento al conocimiento científico y tecnológico de las niñas, niños y adolescentes de Lerma.



“Estamos muy contentos porque este tipo de actividades desarrolla en los pequeños habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo”, señaló.



La presidenta del DIF Lerma, Marisol Mote Martínez, también estuvo en la entrega de reconocimientos y señaló que gracias a estos cursos de robótica, las niñas, niños y adolescentes aprenden, experimentan y crean mientras desarrollan habilidades que los preparan para el futuro.



Señaló: “La imaginación y curiosidad de nuestras niñas y niños no tiene límites”. Durante el evento, Ramírez Ponce también recordó que se están llevando a cabo en todos los rincones de Lerma la jornada de vacunación invernal contra COVID-19, neumococo e influenza.



Mencionó que esta campaña está encabezada por personal de salud y compañeros del DIF Lerma que estarán atendiendo al público en general.