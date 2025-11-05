Zinacantepec busca crear mejores oportunidades laborales: Manuel Vilchis

-Señaló que este convenio permitirá la impartición de cursos de Capacitación Específica para el Autoempleo.

En el municipio de Zinacantepec, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros encabezó la firma del Convenio de Colaboración con el ICATI Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial.



Durante la firma, Vilchis Viveros señaló que este convenio permitirá la impartición de cursos de Capacitación Específica para el Autoempleo, donde las y los zinacantepequenses puedan fortalecer sus habilidades, además de poder acceder a más y mejores oportunidades laborales, logrando fomentar más oportunidades de autoempleo.



Durante la firma estuvo presente el Lic. Zenón Vargas Martínez, Director General del ICATI, quién señaló que por instrucción de la Gobernadora del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez, y del Secretario del Trabajo, Prof. Norberto Morales Poblete, es que se logró este convenio entre el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial y el Ayuntamiento de Zinacantepec.



Vilchis Viveros reafirmó que esta alianza permitirá fortalecer la capacitación, profesionalización y el desarrollo de habilidades técnicas para la población del municipio, potenciando nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.



También destacó la participación de la EDAYO Zinacantepec, liderada por el Mtro. Simón Fabián Rossano Díaz, quién, señaló junto a su gobierno, mantienen un enorme compromiso con el desarrollo del municipio; además fue el encargado de mostrar en un recorrido la Feria “Autoempléate”, en donde se dan a conocer productos que ofrecen emprendedoras y emprendedores.



Finalizó Vilchis Vivero: “Así Seguimos sumando esfuerzos para impulsar el talento y la autonomía económica de nuestra gente”.