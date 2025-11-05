Zinacantepec busca crear mejores oportunidades laborales: Manuel Vilchis

-Señaló que este convenio permitirá la impartición de cursos de Capacitación Específica para el Autoempleo.

En el municipio de Zinacantepec, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros encabezó la firma del Convenio de Colaboración con el ICATI Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial.

Durante la firma, Vilchis Viveros señaló que este convenio permitirá la impartición de cursos de Capacitación Específica para el Autoempleo, donde las y los zinacantepequenses puedan fortalecer sus habilidades, además de poder acceder a más y mejores oportunidades laborales, logrando fomentar más oportunidades de autoempleo.

Durante la firma estuvo presente el Lic. Zenón Vargas Martínez, Director General del ICATI, quién señaló que por instrucción de la Gobernadora del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez, y del Secretario del Trabajo, Prof. Norberto Morales Poblete, es que se logró este convenio entre el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial y el Ayuntamiento de Zinacantepec.

Vilchis Viveros reafirmó que esta alianza permitirá fortalecer la capacitación, profesionalización y el desarrollo de habilidades técnicas para la población del municipio, potenciando nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.

También destacó la participación de la EDAYO Zinacantepec, liderada por el Mtro. Simón Fabián Rossano Díaz, quién, señaló junto a su gobierno, mantienen un enorme compromiso con el desarrollo del municipio; además fue el encargado de mostrar en un recorrido la Feria “Autoempléate”, en donde se dan a conocer productos que ofrecen emprendedoras y emprendedores.

Finalizó Vilchis Vivero: “Así Seguimos sumando esfuerzos para impulsar el talento y la autonomía económica de nuestra gente”.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

PRESENTA SHEINBAUM “PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA”

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La seguridad se sostiene con justicia, desarrollo y respeto a la vida, señaló.-Se basa en tres ejes:1. Seguridad y Justicia2. Desarrollo económico …

Peso mexicano cae a su peor nivel ante el dólar en dos meses

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El mercado espera ampliamente que Banco de México continúe disminuyendo el costo de los créditos tanto en su aviso de esta semana …

Aprueban diputados PEF 2026 en lo general

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones se aprobó a pesar de críticas en materia de seguridad. La …

Mara Lezama inicia obra municipal de drenaje sanitario y agua potable en Los Pinos

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Se trata de una obra del municipio con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. La gobernadora …

Han salido de la pobreza en CDMX alrededor de 850 mil personas: Clara Brugada

5 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Señaló que se trabaja en construir una ciudad libre de pobreza, alta en igualdad, rica en derechos, baja en carbono y con …

Superamos en Miguel Hidalgo temporada de lluvias con éxito, con cero inundaciones: Tabe

5 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-“Podemos presumir un saldo blanco en cuanto a la protección del patrimonio de nuestros vecinos”, afirmó. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, …

Buen Fin dejará una derrama de 28 mil mdp en el Edoméx: Canaco

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En promedio los mexiquenses gastarán alrededor de cinco mil pesos en sus compras Este próximo Buen Fin 2025 en el Estado de …

Impulsa Edoméx creación de Juzgados LIBRES para atención con perspectiva de género: Delfina Gómez

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se coordinan esfuerzos interinstitucionales con el objetivo de afinar el modelo del nuevo juzgado especializado. En seguimiento a las estrategias para fortalecer …

GEM respalda “Operación Caudal”; es un modelo de coordinación y legalidad en el Edoméx

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se diseñó con rigor técnico, investigación previa y protocolos jurídicos para dar certeza a la ciudadanía, para fortalecer el combate a los …

Cerrará Compañía Universitaria de Teatro 2025 con cuatro puestas en escena

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Los programas permanentes continuarán con sus actividades culturales de manera gratuita. Informó la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma …

Se amplían en Metepec las especialidades de “Médico en tu Casa”

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

De acuerdo a lo informado se han añadido cinco nuevas especialidades gratuitas al exitoso programa. En el municipio de Metepec, el presidente …

Isaac Montoya: el alcalde mexiquense mejor posicionado a nivel nacional

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Montoya alcanzó una aprobación ciudadana de 54.6 puntos. Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, se posicionó como el alcalde mejor evaluado …

Lerma busca acercar el conocimiento científico y tecnológico a la niñez: Ramírez Ponce

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Este tipo de actividades desarrolla en los pequeños habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo. En el …

No pudo la Selección Mexicana contra Corea del Sur en su debut

5 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

No arrancó con el pie derecho en su partido de inicio en el Mundial Sub-17 Qatar 2025. Mal inicio de la Selección …

Fátima Bosch insultada en Miss Universe 2025 por el anfitrión oficial

5 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La mexicana afirmó: “Vine a ser una voz, no soy una muñeca que vestir”. Un tenso momento se registró entre la representante …

¡LITERAL FIN DE SEMANA DE MUERTOS! SE REGISTRAN 175 ASESINATOS EN 2 DÍAS

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Entre los estados que registraron más decesos se encuentran la Ciudad de México, Baja California y Guanajuato De acuerdo al informe de …

Remesas en México cayeron 5.5% durante septiembre

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Este mismo comportamiento anual incorpora un sexto mes consecutivo de mengua respecto del dinamismo observado en la entrada de remesas del año …

México supera los 22 millones de empleos formales: Zoé Robledo

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

De los puestos creados de enero 2024 a octubre 2025, el 87.4% fueron permanentes, mientras que del total de puestos afiliados al …

Recibieron 400 mil personas mayores pensiones durante gobierno de Marina del Pilar

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

La mandataria resaltó el decidido apoyo y el afecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia Baja California. En Baja California 400 …

Clara Brugada encabeza Consulta Regional en CDMX sobre el T-MEC

4 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Hace un claro llamado a fortalecer las nuevas inversiones. La Jefa de Gobierno afirmó que la ciudad se ha convertido en un …

Rojo de la Vega encabeza rehabilitación de fachadas en Santa María La Ribera y Tepito

4 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

La alcaldesa no solo supervisó, sino que participó directamente en la pinta de tres inmuebles en Santa María la Ribera y la …

Esfuerzo coordinado permite bajar 31% homicidio doloso en Edoméx: Horacio Duarte

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, dijo que en las Mesas de Paz se fortalecen acciones para reducir la incidencia …

“Estamos con usted, Presidenta Sheinbaum”; Delfina Gómez y presidentes municipales respaldan estrategia de seguridad

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-A 221 días de la Estrategia Operativa Oriente han disminuido 19% homicidios dolosos y 52% el robo de vehículos en esa región.-El …

GEM impulsa primer Consejo Económico, Social y Ambiental del país: Horacio Duarte y Laura González

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, dijo que se impulsa la creación de más de 200 mil empleos formales que …

UAEMéx entrega 18 mil becas y apoyos a estudiantes: Zarza Delgado

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora de la UAEMéx encabezó la entrega simbólica de becas y estímulos del periodo otoño 2025. La rectora de la Universidad …

Festival Internacional de las Cuatro Casas en Naucalpan fue todo un éxito: Isaac Montoya

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Montoya Márquez destacó la importancia de promover espacios donde la cultura sea el eje de la convivencia social Fueron más de 50 …

Inician obras de bacheo en Mexicaltzingo: Saray Benítez

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que el compromiso de su gobierno es con el bienestar de todas y todos los habitantes del municipio. La presidenta municipal …

Edoméx prevé una derrama económica superior a 28 mil mdp por “El Buen Fin”

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Cerca de 20 mil empresas y negocios estarán ofreciendo promociones y descuentos a las y los mexiquenses. Para la edición 2025 de …

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista multimillonario

4 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-Su patrimonio neto actual supera los 1.400 millones de dólares, impulsado por contratos históricos, patrocinios y negocios propios. La historia de Cristiano …

Salud de Ariel Miramontes “Albertano” genera preocupación

4 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Señalan que es sus últimas apariciones ha tenido un extraño comportamiento y nueva apariencia. El actor mexicano Ariel Miramontes “Albertano”, que ahora …

“NO HABRÁ MUNDIAL DE FUTBOL 2026 SI NO ATIENDEN DEMANDAS”: CNTE

3 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La coordinadora amenazó con realizar marchas, bloqueos carreteros y liberación de casetas de peaje en distintos estados del país. Durante este fin …

Anuncia Ebrard que México será sede de la cumbre APEC 2028

3 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Este anuncio fue incluido en la Declaración de Gyeongju, adoptada en Corea del Sur, y marca el regreso de México como anfitrión …

Alarmante aumento en México de robo de identidad de personas fallecidas

3 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Los delincuentes hacen uso de estos perfiles para engañar a sus contactos y robar dinero De manera sorprendente, ocurre en México que …

Mara Lezama abre la primera generación de Licenciatura en Terapia Ocupacional

3 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Las y los jóvenes inician sus estudios en las instalaciones del CRIQ para beneficio de las personas con discapacidad La gobernadora Mara …

Concluyeron con éxito las celebraciones de Día de Muertos 2025 en CDMX

3 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La Ofrenda Monumental recibió a más de 900 mil personas del 25 de octubre al 2 de noviembre, y la ópera fílmica …

Rojo de la Vega conmemora Día de Muertos con altar monumental en la Cuauhtémoc

3 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-El altar fue instalado en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, en memoria de mujeres víctimas de violencia feminicida. La alcaldesa Alessandra …

Estrategia contra la extorsión evita pagos de 73 mdp durante septiembre y octubre en Edoméx

3 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Autoridades mexiquenses atendieron más de 7 mil denuncias y lograron una efectividad del 85%. La estrategia contra la extorsión encabezada por la …

Destina Delfina Gómez más de 278 mdp a productores del maíz

3 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Incluye en la entrega, maquinaria, equipos e insumos destinados a productores de maíz, marcando un apoyo sin precedentes al campo mexiquense. El …

Condena Ricardo Moreno el asesinato del alcalde de Uruapan

3 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Exhortó a que las autoridades competentes realicen una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. …

Comienza comunidad de UAEMéx colecta regional de invierno

3 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Quienes deseen donar algún artículo podrán entregarlos en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Buscando apoyar a las comunidades mexiquenses que …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.