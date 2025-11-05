Se amplían en Metepec las especialidades de “Médico en tu Casa”

De acuerdo a lo informado se han añadido cinco nuevas especialidades gratuitas al exitoso programa.

En el municipio de Metepec, el presidente municipal Fernando Flores Fernández encabezó la entrega de Canastas Alimentarias Familias Felices a vecinos de las colonias Santa María Magdalena Ocotitlán, Barrio de Santa Cruz Ocotitlán y San Bartolomé Tlaltelulco.



Durante la entrega y antes vecinas y vecinos recordó que su gobierno esta a punto de llegar a la meta de las 120 mil canastas entregadas



Flores Fernández señaló que en Metepec la alegría también va en la despensa… ¡y todos salimos con la panza llena y el corazón contento!



Pero además hizo un anunció, señalando que su exitoso programa social, creado en Metepec para los habitantes de este municipio “Médico en tu Casa”, a partir de esta fecha, además de brindar consultas de medicina general y psicológicas, ofrecerá cinco nuevas especialidades.



“En Metepec nos reunimos para dar un paso más en la consolidación de un de los programas más humanos y cercano de este gobierno, que es Médico en tu Casa”.



Señaló que este gran programa, llena de orgullo a su gobierno, al poder afirmar que no solo crece, ahora evoluciona, fortaleciéndose con nuevas especialidades que se integran nutrición, geriatría, neurología, gastroenterología y psiquiatría.



“Le puedo asegurar a la ciudadanía que mi gobierno seguirá trabajando sin descanso, para que ningún metepequense se quede sin atención médica, sin orientación y sin acompañamiento”.



Recalcó que estas especialidades también serán gratuitas para las y los ciudadanos inscritos en el programa, mismo que mantiene abierta la recepción de quienes así lo soliciten. También en la colonia Santa María Magdalena Ocotitlán, hizo entrega de tarjetas a beneficiarios del programa insignia del ayuntamiento, el cual ha sido replicado por su éxito en otras entidades del país e incluso a nivel federal, el presidente municipal subrayó que la base del desarrollo de la comunidad es la salud de las personas, y por ello dijo:



Flores Fernández agregó que, adicional al programa, el próximo año operarán 3 clínicas de salud con servicios también de especialidades y estudios de laboratorio, cerrando así el círculo para mejorar el sistema de salud de las y los metepequenses.



“Médico en tu Casa”, actualmente tiene más de 23 mil beneficiados; ha brindado más 50 mil consultas ya sea en los hogares o en alguno de los 9 Centros de Atención Inmediata (CAI) donde se ofrece igualmente consultas psicológicas. Para requerir una consulta, está dispuesta la línea telefónica *7311.



Para aquellas personas interesadas en recibir una atención de especialidades, deberá ser valorada por el médico de medicina general, quien emitirá el diagnóstico al o la paciente para que sea atendida en algunas de las clínicas con las que el ayuntamiento tiene convenio.



De esta manera, Metepec se pone una vez más a la vanguardia en acciones que incrementan y elevan el nivel de vida de la población.