Cerrará Compañía Universitaria de Teatro 2025 con cuatro puestas en escena

-Los programas permanentes continuarán con sus actividades culturales de manera gratuita.

Informó la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) el arranque de su sexta temporada de este año con cuatro puestas en escena: Francisca no está aquí, ¿Y dónde están tus alas, Satanás?, Los cuentos del viajante. La travesía continúa y Dominico. ¡Hay un perro en el pesebre!, que se presentan en el Teatro Universitario “Los Jaguares”.



Con dramaturgia de Alexis Casas Eleno -recientemente reconocido con el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia “Luisa Josefina Hernández”-, y dirección de Pedro Faritt, Francisca no está aquí es una obra que retrata un viaje con fines académicos realizado por Diana, una pasante en Letras, el cual le traerá una importante enseñanza que le hará vivir con mayor plenitud y sentido. Está dirigida para todo el público, hasta el 09 de diciembre, los días lunes y martes, a las 17:00 horas.



¿Y dónde están tus alas, Satanás?, dirigida por Luis E. Barrera Díaz, es una pastorela cuyo texto nace de una investigación de los Coloquios Espirituales y Sacramentales, una compilación de obras dramáticas religiosas escritas por el dramaturgo español Fernán González de Eslava, la cual estará disponible del 13 de noviembre al 14 de diciembre, de jueves a sábado, a las 17:00 horas, y domingos, a las 16:00 horas, dirigida para todo el público.



Los cuentos del viajante. La travesía continúa es una propuesta basada en las obras de Hans Cristhian Andersen, que, con la dirección de Edgar Huitrón, se convertirá en una experiencia sensorial única para todo el público. Estará disponible del 15 de noviembre al 14 de diciembre, los sábados y domingos, a las 13:00 horas.



Para adolescentes y adultos y bajo la dirección de Juan Carlos Embriz, Dominico. ¡Hay un perro en el pesebre! es una pastorela que habla del destino de los animales que viven en orfandad en una sociedad injusta y desigual, lo cual se ve reflejado en una historia que cuenta que la familia tradicional no es el único modelo que existe. Disponible del 13 de noviembre al 14 de diciembre, de jueves a sábado, a las 19:00 horas, y domingos, a las 18:00 horas.



Finalmente, los programas permanentes “Teatro Panal”, en la Plaza “Adriana Barraza”, y “Arte y Cultura Viva”, en el Teatro Isabelino “Antonio H. Zimbrón” del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, continuarán con sus actividades culturales de manera gratuita, los sábados, a las 11:00 y 12:00 horas, y domingos, a las 15:00 y 16:00 horas, respectivamente.