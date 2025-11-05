Superamos en Miguel Hidalgo temporada de lluvias con éxito, con cero inundaciones: Tabe

-“Podemos presumir un saldo blanco en cuanto a la protección del patrimonio de nuestros vecinos”, afirmó.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, calificó como un éxito el ‘Operativo Tormenta’ que puso en marcha este año la demarcación para enfrentar la temporada de lluvias y que dejó un saldo positivo al no registrarse ninguna inundación.



Al entregar reconocimientos a los trabajadores del área de Drenaje y Parques y Jardines de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, así como de Protección Civil de la alcaldía por su participación, Tabe reconoció su labor para alcanzar un gran logro, a pesar de que en otras zonas de la Ciudad de México, las lluvias causaron estragos severos.



El alcalde de Miguel Hidalgo detalló que esta es la muestra de una política de prevención y concientización de la mano de la población y del sector privado, así como de los ‘Centinelas del Trueno’ que trabajaron día y noche bajo la tormenta para lograr el objetivo.



Señalo que este éxito no fue suerte, sino resultado de un trabajo preventivo incansable, desazolves constantes, monitoreo en tiempo real y coordinación con la ciudadanía para reportar riesgos tempranos. Aquí en Miguel Hidalgo sí hacemos el trabajo, no esperamos a la crisis para reaccionar, sino que prevenimos todos los días porque tenemos un equipo que se anticipa, precisó.



Añadió que Miguel Hidalgo cuenta con personal capacitado para las emergencias y ante el pronóstico de lluvias intensas para este año, se tomaron cartas en el asunto y salvaguardar la integridad y los bienes de las y los vecinos.



Tabe recordó que el Operativo Tormenta consistió en un dispositivo integral de atención a emergencias, operando 24×7, con brigadas especializadas en desazolve, supervisión y respuesta inmediata a cualquier contingencia.



Además se contó con 6 equipos de desazolve, camionetas de supervisión, ambulancias, bombas de succión y personal capacitado de Protección Civil y de Servicios Urbanos listos para actuar y se vigilaron 8 puntos críticos de inundaciones en colonias como Tlaxpana, Popotla, Anáhuac y San Miguel Chapultepec, donde reforzaron acciones preventivas.