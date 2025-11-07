PILARES fomenta el sueño de las infancias en la robótica internacional

-El Gobierno de la Ciudad de México continúa garantizando la educación y el desarrollo lúdico de las infancias.

El entusiasmo y el talento se hicieron presentes en el programa número 86 de Diálogos PILARES, que contó con la participación especial de Cristopher Pérez, Ángel Fuentes y su coach y docente Tonatiuh Aguilar, del PILARES Tlacopan.

Los invitados compartieron su experiencia al representar a México en el mundial de robótica infantil “Open Championship Américas 2025”, celebrado en Panamá, dentro de la categoría RobotSport.

Cristopher, Ángel y Tonatiuh destacaron que fue su primera participación en una competencia internacional, a la que lograron asistir tras obtener su pase al ganar la Olimpiada Nacional del World Robot Olympiad (WRO) 2025, realizada en Orizaba, Veracruz.

Durante la conversación, el coach Tonatiuh Aguilar señaló que la experiencia fue enriquecedora no solo por el nivel de la competencia, sino también por la convivencia con participantes de países como Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Vietnam.

Además, compartió una enseñanza que busca transmitir en la educación comunitaria: “Como docente, me gustaría compartirles una frase que nos dijo un coach internacional: ‘Los niños y niñas no deberían pedir permiso para cumplir sus sueños’. Esa es una gran mentalidad que quiero traer a México.”

Luis Velázquez, moderador del programa y Coordinador de Divulgación Científica, destacó que el logro del equipo representa un ejemplo para las y los usuarios de los PILARES:

“Van a abrir un camino en PILARES. Vamos a ver que la robótica no es solo entretenimiento o una clase, sino una oportunidad para demostrar el talento que tenemos en México y proyectarlo al mundo.”

En representación del Coordinador General de PILARES, Arq. Javier Hidalgo, participó la directora de Educación Participativa y Comunitaria, Luz del Alba Riande, quien felicitó al equipo y exhortó a las y los usuarios, así como a los docentes, a continuar preparándose, no solo en robótica, sino en todas las áreas del conocimiento.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a través de PILARES, continúa garantizando la educación y el desarrollo lúdico de las infancias, impulsando sus habilidades y abriendo camino para que puedan competir y destacar en escenarios internacionales.

