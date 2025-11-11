Entregan a Naucalpan mención especial por adecuado manejo en Finanzas Públicas

El alcalde Isaac Montoya recibió el reconocimiento otorgado por el GEM al Gobierno de Naucalpan, al Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos y Pavón”.

El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, recibió la “Mención Especial” al Gobierno de Naucalpan, por destacar con el puntaje más alto en el apartado de Manejo Adecuado de las Finanzas Públicas del Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos y Pavón” Convocatoria 2025.



Después de 10 años, hoy Naucalpan recibe esta mención, que entregó a nombre del Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Hacendario estatal, en el marco de la XXVI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, constituida en la XXVI Asamblea Anual del Consejo Directivo del IHAEM.



Naucalpan es reconocido por destacarse entre los 125 municipios del Estado de México en el manejo adecuado de las finanzas públicas, modernización de predial y catastral, así como eficiencia en materia de gestión del recurso hídrico y formación de servidores públicos.



En su oportunidad, el presidente municipal, acompañado por la tesorera Claudia Oyoque, destacó que este reconocimiento es en función de la recaudación y las buenas prácticas que se han llevado a cabo en Naucalpan, con la participación de todas y todos los vecinos.



Subrayó: “Esto es gracias a todas y todos los habitantes de Naucalpan, en donde hoy se gobierna con certeza, con confianza, con trasparencia y sobre todo con cercanía. Seguimos gobernando con la esperanza transformadora y con resultados, porque la mejor manera de decir, siempre será el hacer”.



Este reconocimiento se suma y es en concordancia del saneamiento de las finanzas públicas del municipio que se logró en menos de 10 meses, durante la administración de alcalde Isaac Montoya, al implementar estrategias administrativas por parte de la Consejería Jurídica y la Tesorería Municipal se logró un ahorro considerable de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.



En su momento, el presidente municipal ha mencionado que estos ahorros se traducen en más obra pública y más programas en beneficio de la población.



También se suma a la elevación de las calificadoras internacionales como HR Ratings y Verum, que elevaron la calificación al municipio en el mes de septiembre desde



BBB- a BBB+, es decir 2 escalas con respecto a septiembre 2024.



En cuanto a la calificación para el crédito estructurado del municipio, fue ratificada por HR Ratings en junio 2025 con AAA, mientras que Verum elevó la calificación estructurada en



septiembre 2025 a AAA con respecto al 2024 que se encontraba en AA+, además del saneamiento financiero por adeudos fiscales.



En presencia de diputadas y diputados de la Legislatura local, así como presidentes y tesoreros municipales, se realizó esta entrega que ya cuenta con 13 años de reconocer el buen desempeño de las haciendas municipales con prácticas responsables y sostenibles en el manejo de los recursos públicos y su compromiso de mejora continua.