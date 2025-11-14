Ruta del Calzado de San Mateo Atenco llega a Atizapán: Ana Muñiz

-Ambos ediles se mostraron alegres de poder inaugurar un espacio en donde los artesanos zapateros de San Mateo Atenco podrán ofertar sus productos.

Ana Muñiz Neyra, presidenta municipal de San Mateo Atenco, acompañó al presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas al recibir en este municipio “La Ruta del Calzado”.



Ambos ediles se mostraron alegres de poder inaugurar un espacio en donde los artesanos zapateros de San Mateo Atenco podrán ofertar sus productos, a partir de este 13 de noviembre y hasta el próximo 17 de noviembre.



El sitio será la Explanada Municipal de Atizapán de Zaragoza, en donde se podrán comprar todos los productos que ofrecen los artesanos zapateros a un excelente precio y con calidad superior, señaló Muñiz Neyra.



Muñiz Neyra agradeció al alcalde de Atizapán de Zaragoza su hospitalidad y destacó que esta feria refuerza la hermandad entre ambos municipios, al tiempo que impulsa el consumo local y el talento de los artesanos.



También agradeció la apertura de este espacio a las familias productoras, ya que es reflejo de la sensibilidad y la empatía del Gobierno de Atizapán, por lo que manifestó su deseo de que este sea el inicio de más proyectos y acciones que favorezcan a ambas localidades.



Pedro Rodríguez aseguró ante productores y la presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo, que Atizapán de Zaragoza siempre tendrá los brazos abiertos para recibir proyectos exitosos, como en este caso a los artesanos que se dedican a la industria del calzado.