Encabeza Ramírez Ponce el inicio de El Buen Fin 2025 en Lerma

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, dio el banderazo de inicio del Buen Fin 2025 en Lerma en las instalaciones de la Plaza Comercial Las Outlets Lerma.



En compañía del gerente de la plaza, Ramírez Ponce invitó a todas y todos los vecinos de los municipios aledaños a visitar y disfrutar de sus compras con toda confianza en negocios de Lerma.



Ramírez Ponce mencionó que se tendrá un operativo policial, con elementos de la policía estatal, municipal y tránsito del Estado de México.



Agradeció a la gobernadora Delfina Gómez por su respaldo, para que se pueda tener al final de este Buen Fin 2025 un saldo blanco, no solo en el municipio de Lerma, sino en toda la entidad.



El comandante José Alberto, señaló que el operativo para El Buen Fin 2025, estará disponible en todas las zonas comerciales de Lerma, y reafirmó que se contará con el respaldo de elementos de SSEM, Defensa, Guardia Nacional y policía municipal de Lerma.



La directora de Tránsito y Vialidad de Lerma, Sandra Noemy Sánchez Almeyda, señaló que se mantendrá un Operativo Vial en el municipio, trabajo en coordinación con la Secretaria de Tránsito y la policía federal; pidió a los compradores y visitantes, mantenerse alerta y reportar cualquier anomalía que pudieran observar.



Finalizó Ramírez Ponce expresando su compromiso con la seguridad y bienestar de los ciudadanos de Lerma y la importancia del Buen Fin para el desarrollo económico regional. “Estamos aquí para apoyar a nuestros comerciantes y a los miles de consumidores que se beneficiarán de las ofertas disponibles. Garantizar un entorno seguro es nuestra prioridad”.