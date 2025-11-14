Edoméx se suma al impulso mundialista, arranca “Somos México”: Horacio Duarte

-El secretario de Gobierno destacó que la Copa del Mundo será una oportunidad histórica para el país y un momento clave para proyectar al Edoméx como anfitrión de una de las sedes mundialistas

Al dar inicio la campaña nacional “Somos México”, el Estado de México reafirmó su compromiso rumbo al Mundial 2026, esto, al participar en un acto simbólico que marcó el arranque del entusiasmo tricolor.



Fue el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, el encargado de representar a la entidad en este importante evento, que se celebró en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.



La jornada, organizada para fortalecer la identidad y el respaldo a la Selección Nacional, fue donde Duarte Olivares destacó que la Copa del Mundo será una oportunidad histórica para el país y un momento clave para proyectar al Estado de México como anfitrión de una de las sedes mundialistas.



“México está preparado para vivir este reto y vamos a aprovecharlo al máximo”, expresó Duarte Olivares.



Duarte Olivares participó de las actividades protocolares, donde los asistentes tuvieron dinámicas futbolísticas en la cancha.



Allí, Duarte Olivares ejecutó un penal simbólico que representó el entusiasmo del Estado de México en este proceso rumbo al 2026.



La campaña también fue acompañada por el Secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, quien entregó el distintivo “Hecho en México” a la Selección y a la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola, reafirmando así la identidad nacional que acompañará al país durante la justa deportiva más importante del planeta.