Operativo “Buen Fin 2025” en Edoméx reportó saldo blanco

-Se resguardaron 410 centros comerciales, 576 instituciones bancarias y dos mil 413 cajeros automáticos.

Derivado de la coordinación interinstitucional y como parte de las acciones del operativo “Buen Fin 2025”, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) reporta saldo favorable en territorio mexiquense.



Este despliegue operativo que se implementó del 13 al 17 de noviembre contó con un estado de fuerza por parte de la SSEM de tres mil 290 elementos, 255 unidades motorizadas, 25 binomios equinos y 25 caninos, quienes se hicieron presentes en 410 centros comerciales, 576 instituciones bancarias y dos mil 413 cajeros automáticos.



En el marco de estas labores, policías estatales detuvieron a 155 personas en total, 24 de ellas por delitos de alto impacto como robo con violencia, extorsión, delitos contra la salud, secuestro exprés, robo a comercio y portación, tráfico y acopio de armas prohibidas y 131 por delitos convencionales. Ilícitos que fueron contenidos de manera oportuna.



De igual manera, durante los cinco días de la aplicación del dispositivo, los uniformados recuperaron 120 mil 343 pesos en mercancía y 496 mil 279 pesos en dinero en efectivo, además del aseguramiento de 12 armas blancas, dos réplicas de pistola, un par armas cortas y diversos cartuchos, así como el aseguramiento de sustancias prohibidas. También se remitieron 36 automotores sin reporte de robo: 15 automóviles, 18 motocicletas y tres tractocamiones.



Cabe mencionar que como parte de los esfuerzos por mantener el orden, garantizar el bienestar de la población y salvaguardar su patrimonio, también se contó con el apoyo de las cámaras de videovigilancia, monitoreadas a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) con sede en Toluca y Ecatepec.



La SSEM reitera su compromiso para resguardar a las y los mexiquenses con operaciones especiales que garanticen su libre y tranquila visita a distintos espacios de la entidad. Asimismo, de mantener comunicación y coordinación con los tres órdenes de gobierno a fin de sumar esfuerzos en beneficio de sus habitantes.