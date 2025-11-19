Presupuesto 2026 potenciará la estrategia de seguridad y eficiencia en la alcaldía Benito Juárez: Luis Mendoza

El alcalde manifestó que una de sus prioridades es la puesta en marcha de un crematorio para animales de compañía.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, destinado a la ejecución de proyectos que beneficien a las familias benitojuarenses, entre ellos, reforzar la estrategia de seguridad Blindar BJ360°, misma que a un año de su implementación ha consolidado a la demarcación como la más segura no sólo de la capital del país, sino de la Zona Metropolitana del Valle de México y de la Megalópolis.



Lo anterior, es una muestra de que cuando se saben emplear bien los recursos, se obtienen resultados positivos y tangibles, pues, en 2025, con poco dinero, se realizaron grandes acciones como la adquisición de 40 patrullas súper híbridas de última generación, gracias a las cuales, la incidencia delictiva en Benito Juárez ha ido a la baja, tal como lo muestra la publicación más reciente de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.



Garantizar que el recurso se aplique para mantener y mejorar las condiciones de seguridad, va de la mano con generar bienestar en las familias, y a su vez, permitirá tener una mejor infraestructura social, que haga de Benito Juárez una alcaldía modelo, con la capacidad de atender temas prioritarios como servicios urbanos, programas sociales, protección civil y desarrollo social, con una visión de coordinación entre distintos órdenes de gobierno.



El alcalde manifestó que una de sus prioridades es la puesta en marcha de un crematorio para animales de compañía, que sería operado por el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC), por lo que pidió el apoyo de los diputados para un incremento presupuestal que permita su construcción.



Ante las y los diputados de las diferentes fuerzas políticas, el alcalde Luis Mendoza solicitó para 2026 un incremento al presupuesto anual de 628 millones, con lo que se plantea que para el próximo año se ejerzan 3420 millones de pesos, cantidad que se destinará a diversos ejes prioritarios en la alcaldía Benito Juárez, entre ellos:



-Blindar BJ360°: adquisición de 80 patrullas nuevas, reforzamiento del estado de fuerza extra e intramuros, programas de prevención del delito, capacitación y concientización para erradicar el consumo de alcohol y drogas, implementación del programa Crucero Seguro y adquisición de cámaras de vigilancia para mantener a la alcaldía a la vanguardia en materia tecnológica y cuidar la seguridad de vecinas y vecinos.



-Servicios urbanos: adquisición de luminarias para todas las colonias de la demarcación, repavimentación de calles dañadas por la temporada de lluvias.



-Protección Civil: reforzamiento de programas de atención prehospitalaria y atención a emergencias urbanas.



-Servicios médicos: para mantenimiento del Centro de Atención Social Especializada (CASE), implementación de un consultorio dental móvil y la adquisición de un mastógrafo, además de implementar un crematorio para animales de compañía.



-Intervención a parques públicos.



-Implementación de Mercados Modelo.



-Mantenimiento a la infraestructura gubernamental y renovación del parque vehicular para la prestación de servicios.



-Laudos y procesos judiciales.



Para la administración del alcalde Luis Mendoza, conservar y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Benito Juárez es una prioridad.