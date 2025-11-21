GEM ha realizado 14 mil vasectomías sin bisturí gratuitas

-Se han efectuado en 57 jornadas masivas en las 19 jurisdicciones sanitarias de la entidad.

Como resultado de la campaña permanente de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva impulsada por el Gobierno del Estado de México, en lo que va de la administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez se han realizado 14 mil 385 vasectomías sin bisturí gratuitas, contribuyendo así al bienestar de la población varonil y a la prevención de embarazos no deseados.



Estos procedimientos se han efectuado en 57 jornadas masivas en las 19 jurisdicciones sanitarias de la entidad, gracias al trabajo del personal médico y de enfermería de las diversas instituciones de salud, quienes efectúan las cirugías mediante técnicas no invasivas con una duración de aproximadamente 20 minutos.



La Secretaría de Salud del Estado de México, a cargo de Macarena Montoya Olvera, dio a conocer estas cifras en el marco del Día Mundial de la Vasectomía sin Bisturí.



Durante la Jornada Intensiva, realizada en Chimalhuacán, se precisó que tan solo en 2025 se han practicado en la entidad mexiquense 6 mil 701 cirugías en 33 jornadas masivas.



José Antonio Castro Garduño, líder federal del componente de vasectomía sin bisturí del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, precisó que este logro refleja una política pública efectiva, una respuesta positiva de los varones y con ello se ha consolidado una red de unidades y caravanas itinerantes para brindar este servicio en todo el territorio mexiquense.