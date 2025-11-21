Entrega GEM a atletas y entrenadores el Premio Estatal del Deporte 2025

-Recibieron galardones deportistas de natación artística y adaptada, entrenadores de atletismo y boccia, así como la empresa Ford Sánchez Automotriz, por el Fomento al Deporte.

En reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y destacada trayectoria, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó el Premio Estatal del Deporte 2025 a atletas, entrenadores y promotores del deporte mexiquense en el marco del 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.



“Su lucha, su tenacidad y su disciplina son ejemplos que inspiran a todas y todos los mexiquenses, especialmente a las nuevas generaciones que, como ustedes, anhelan escribir su propia historia de éxito”, expresó la gobernadora Delfina Gómez.



La mandataria estatal destacó que impulsar el deporte es esencial para la transformación que vive el Estado de México, ya que también permite prevenir y combatir amenazas a la salud, alejar a las juventudes de las adicciones y conductas relacionadas con la violencia.



Señaló que en el último año se entregaron 2 mil 168 estímulos a atletas y entrenadores. Adicionalmente, se otorgaron cerca de 5 mil apoyos a deportistas. La gobernadora también anunció la entrega de un apoyo más a los galardonados por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).



El Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, refirió que, para el Gobierno del Estado de México, el deporte es una prioridad estratégica porque forma carácter, fortalece los valores y promueve el trabajo en equipo; al igual que la educación, es una herramienta fundamental para construir bienestar, salud y oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses.



Galardonados al Premio Estatal del Deporte 2025



En deporte convencional: Nayeli Mondragón Acevedo, atleta de natación artística, quien ha conquistado 13 medallas de oro y una de plata en competencias internacionales.



En deporte adaptado: Juan Antonio Ruiz Ascencio, nadador, que ha obtenido 43 medallas de oro, nueve de plata y ocho de bronce.



Entrenadores y empresa distinguida: Jorge Miranda Herrera, instructor de atletismo convencional, quien ha logrado cinco medallas de oro y una de plata en pruebas de fondo y medio fondo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.



David Adán Hernández Trujillo, entrenador de boccia, reconocido por la medalla de oro en el World Boccia Challenger de Poznan, Polonia, y en el World Para Athletics Grand Prix de Jalisco, México.



En la categoría de Fomento al Deporte, el galardón fue otorgado a la empresa “Ford Sánchez Automotriz”, por su constante apoyo a eventos deportivos en la entidad.



Asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local, así como servidores públicos estatales, municipales y del Comité Olímpico Mexicano.