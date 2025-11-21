Delfina Gómez encabeza desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

-Participaron más de 5 mil personas en los diversos contingentes, 58 unidades, siete carros alegóricos, 13 caninos, 69 equinos, dos halcones y cuatro aeronaves.

Ante espectadores que se dieron cita en el centro de Toluca con alegría y entusiasmo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana para reactivar la memoria colectiva del pueblo mexiquense al recordar a las mujeres y hombres que en 1910 comenzaron la tercera gran transformación del país por la justicia, libertad e igualdad.



Por su relevancia cívica que fortalece el vínculo entre la ciudadanía e instituciones y después de 18 años, se retomó este acto conmemorativo que destaca al deporte como símbolo de disciplina y unidad, claves del espíritu revolucionario.



De acuerdo con el parte rendido por el Teniente Coronel de Infantería Cristián Michel López Arroyo, Segundo Comandante del Tercer Cuerpo de Infantería de Defensa Rurales de la 22/a Zona Militar y Comandante de la Columna, ante la Mandataria estatal, participaron en el desfile una Bandera Monumental, 10 guiones representativos, 5 mil 087 personas, 58 vehículos, siete carros alegóricos, 17 canes, 69 equinos, dos halcones, y cuatro aeronaves.



Para conmemorar el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, se sumaron los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar, Oficialía Mayor, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como Defensa Nacional, Guardia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, Ayuntamiento de Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Cruz Roja.



A esta conmemoración cívico deportiva asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Armando López Esquivel, Comandante de la 22/a Zona Militar; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local; y Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca.



Así como titulares de organismos autónomos de la entidad; integrantes del Gabinete legal y ampliado del Estado de México; servidores públicos federales, estatales y municipales; alumnas y alumnos de distintos planteles educativos y ciudadanía.