Presenta DIF San Mateo Atenco su 1er Informe de resultados

-La presidenta Ana Muñiz Neyra afirmó que el trabajo del DIF es la columna de su política social.

El presidente honorario del Sistema Municipal DIF, Oscar Felipe Muñiz Máynez, rindió el Primer Informe de Resultados del organismo ante la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, que estuvo acompañada del Lic. Sem Yesuí Mejía Juárez, coordinador de Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y representante de la directora general, Mtra. Karina Labastida Sotelo e integrantes del Ayuntamiento.



El presidente informó el inicio de la construcción de la Unidad Municipal de Autismo y el proyecto de abrir un total de 10 Casas de Día en beneficio de las personas adultas mayores del municipio, luego de reportar la apertura de la sexta casa en el barrio de San Isidro.



Reconoció el apoyo incondicional que la alcaldesa Ana Muñiz brindó a la institución asistencial para incrementar y consolidar los servicios del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y la puesta en marcha de la Unidad Móvil “Salud en tu barrio”.



Señaló que durante este año se fortaleció la alimentación escolar y familiar; se amplió la protección de la niñez y la adolescencia y se impulsó la salud emocional como un derecho, fomentando la integración y desarrollo humano de las familias.



También agradeció a la presidenta Ana Muñiz por cumplir sus promesas de campaña y respaldar la labor del DIF ya que fue así como ahora se cuenta con un nuevo autobús para los paseos recreativos de las personas adultas mayores y una camioneta dedicada a la “Brigada Plateada”, para la atención de personas adultas mayores extraviadas o que se encuentran en situación de maltrato o abandono.



Durante el informe, estuvo acompañado por las presidentas honorarias de los Sistemas Municipales DIF de Toluca, Zinacantepec y Lerma, por directores de los Sistemas Municipales DIF de Metepec, Almoloya de Juárez, Chapultepec, ante quienes reportó significativos avances en la prevención del embarazo adolescente, en el apoyo a quienes luchan contra el cáncer, en la atención jurídica para las familias, y el apoyo que la institución recibe mediante la construcción de alianzas con la sociedad.



Agradeció la confianza de las familias atenquenses y reconoció el trabajo y la entrega del personal del Sistema Municipal DIF, del Voluntariado, de todas y cada una de las empresas, colegios, cámaras, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que acompañan la labor del DIF, como es el caso del Colegio de Notarios del Estado de México, que en este acto fue representado por su presidente, Humberto Benítez González.



La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra agradeció el compromiso y trabajo del Presidente Honorario, el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que brinda a nuestro municipio a través del DIFEM; y el apoyo incondicional de la Senadora Cristina Ruíz Sandoval.