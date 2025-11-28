PJEdoméx abierto y cercano con audiencias ciudadanas

-Se atendieron durante una jornada de 12 horas asuntos relacionados con las materias Civil, Penal y Familiar.

En un ambiente de apertura, cercanía, escucha activa y confianza, el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, atendió a 38 ciudadanas y ciudadanos en el “Programa de Audiencias Justicia Cercana” que fortalece un modelo institucional más humano, accesible y participativo.



En el Salón de Plenos del Palacio de Justicia de Toluca, Macedo García dialogó y escuchó atentamente cada caso, donde habitantes de municipios como Almoloya de Juárez, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Huixquilucan, Jilotepec, Ixtlahuaca, Tenancingo y Zumpahuacán expusieron temas respecto a asuntos civiles, penales, laborales y familiares, acompañamiento legal en casos de violencia vicaria, entre otros.



Cada persona fue canalizada al equipo multidisciplinario del Tribunal integrado por las juezas: María Elena Pons Escalera, Enlace en Materia Civil y Mercantil, María de Lourdes Hernández Garduño, Enlace en Materia Familiar, Laura Leticia Calderón Acosta, Enlace en Materia Laboral y el Juez César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales; así como el Magistrado Sergio Castillo Miranda, Coordinador de Relaciones Intergubernamentales e Institucionales, Laura Carolina Arce Noriega, Directora de Igualdad y Derechos Humanos, Cristina Rodríguez Gutiérrez, Directora de Atención Ciudadana, Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos, y Virgilio Jaramillo Rojas, Secretario Técnico, para el seguimiento de los asuntos.



En una de las audiencias, entregaron un Bastón de Mando al Magistrado Macedo García de manos de Enrique Montalvo Sánchez, Presidente del Movimiento Social “Sentimientos por la Transformación del Estado de México”.



La jornada se desarrolló en un ambiente de cercanía y respeto, desde las 8:00 hasta las 20:00 horas, permitiendo que cada persona fuera atendida con el tiempo que su situación requería, fortaleciendo así la confianza en este ejercicio de justicia más humana.



El jueves 11 de diciembre se llevará a cabo la próxima sesión, ahora en el Palacio de Justicia de Tlalnepantla. Para solicitar una audiencia debe ingresarse a www.programaaudiencia.pjedomex.gob.mx y llenar el formulario con los datos personales, tener un correo electrónico o aplicación de mensajería activa. Posteriormente, elegir fecha y hora, registrar el motivo de la audiencia y validar el código de verificación que recibirá el interesado por correo o mensaje en el celular.



Una vez completado el registro, guardar e imprimir el acuse, que se deberá presentar el día de la audiencia junto con una identificación oficial. El status de la solicitud se podrá consultar en el mismo sitio web.