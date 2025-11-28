La rectora de la UAEMéx encabeza el primer concierto de navidad

-La UAEMéx acerca la música a su comunidad con Concierto Navideño en Almoloya de Alquisiras a cargo de la Orquesta de Cámara de la Autónoma Mexiquense.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Zarza Delgado, encabezó el primer concierto de navidad de la institución, a cargo de la Orquesta de Cámara, que se llevó a cabo en el Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” y que tiene como propósito fortalecer la identidad universitaria y acercar la cultura a espacios académicos y la sociedad en general.



Cabe destacar que, con nueve años de existencia, es la primera vez que este espacio universitario, ubicado en el municipio de Almoloya de Alquisiras, es sede de un evento cultural de esta magnitud.



Acompañada de la presidenta municipal de Almoloya de Alquisiras, Brenda Angélica Rivera Abarca; la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, y el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, Zarza Delgado señaló que, con cercanía, inclusión y progresismo, la Transformación Universitaria se refleja en acciones que ponen en el centro a las personas.



Puntualizó que el trabajo de la Secretaría de Identidad y Cultura permitirá realizar una serie de conciertos para la comunidad verde y oro, que llevarán el talento verde y oro a los diversos espacios universitarios, principalmente a los regionales, con la finalidad de fortalecer la identidad institucional y dejar de lado las barreras para disfrutar en unidad y alegría.



La rectora detalló que la participación de la Orquesta de Cámara de la UAEMéx, con una trayectoria de 42 años, bajo la dirección de Jairo Saquicoray Ávila, permitirá hacer realidad la vocación de la Administración Universitaria 2025-2029 con respecto a la difusión de la cultura, acercando a todas y todos sus capacidades artísticas y compartiendo los conocimientos de la producción musical.



Finalmente, invitó a la comunidad universitaria a representar y reafirmar los valores de esta casa de estudios, que se mantiene vigente y cercana con cada uno de los espacios que la conforman en todo el territorio del Estado de México.



“Sigamos impulsando la cultura, el conocimiento y la articulación con la sociedad mexiquense para lograr la UAEMéx cercana, incluyente y progresista que durante tantos años hemos soñado”, subrayó.



La encargada del despacho de la Dirección de este espacio académico, Patricia Domínguez Garduño, manifestó que esta actividad fortalece los lazos de su comunidad, agradeció el respaldo y cercanía de la rectora Patricia Zarza, que reafirma su compromiso con la educación, cultura y bienestar de todas y todos los universitarios.



Destacó la necesidad de convivir en ambientes de armonía y solidaridad para reconocer la importancia de cultivar espacios que fortalezcan el arte y valores que distinguen a las y los universitarios, donde la música es el conducto que logra inspirar y generar un gran orgullo verde y oro.



La Orquesta de Cámara de la UAEMéx, integrada por músicos profesionales de diversas nacionalidades, se ha consolidado como un referente cultural dentro y fuera de la institución que, a través de su arte, ha ofrecido conciertos en espacios educativos y culturales, contribuyendo a la formación artística de generaciones.