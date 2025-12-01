Clara Brugada presenta campaña “Separación de Residuos” en CDMX

-A partir del 1 de enero de 2026 comenzará formalmente la recolección de residuos sólidos, que, dependiendo de su tipo, se les asignó un día determinado de la semana.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, para el aprovechamiento de desperdicios con el objetivo de intervenir de manera integral la vida en la capital.



Destacó que a nivel mundial la producción de residuos y lo que se hace con ellos es uno de los temas más importantes para las ciudades, como la capital del país, donde todos los días se generan 8 mil 500 toneladas.



Como un primer paso se encuentra dejar de llamarla “basura”, que significa un desecho que no se puede utilizar, y pasar a nombrarla “residuo”, que refiere a algo reutilizable, pues el objetivo es transformarla y que los desechos tengan un valor.



En ese sentido, refirió que es importante que la ciudadanía tenga la tarea de no mezclar los residuos para evitar su contaminación y garantizar su aprovechamiento de al menos 50 por ciento de las 8 mil 500 toneladas y convertirlos en composta, como principal meta.



Como parte de los esfuerzos, la mandataria capitalina destacó la inversión de 200 millones de pesos para la adquisición de camiones de limpia nuevos, esto como parte del compromiso de aportar una unidad de este tipo por cada una que sea adquirida por los gobiernos de las alcaldías, donde se destinarán, entre 2025 y 2026, alrededor de 500 millones de pesos para que los esfuerzos mencionados se conviertan en una realidad.



La campaña tiene como objetivo que la ciudadanía se prepare para el cambio que iniciará a partir del primero de enero, en donde comenzará el proceso de recolección de residuos un día determinado a la semana, de acuerdo a su tipo.



Los días lunes, miércoles, viernes y domingo se llevará a cabo la recolección de residuos reciclables, como son botellas, cartón y aluminio, así como los no reciclables, entre ellos los procedentes del baño y otros.



En tanto, los días martes, jueves y sábado se llevará a cabo la recolección de los desechos orgánicos, como son los restos de comida.



Brugada Molina reiteró el llamado a la ciudadanía, y destacó la importante labor que van a llevar a cabo los trabajadores de limpia, quienes son aliados estratégicos para el éxito de esta importante tarea de separación de residuos.



Cabe señalar que en la Ciudad de México 56% de los residuos son orgánicos, 22% inorgánicos que se reciclan, mientras que el 22% restante pertenece a inorgánicos no reciclables.



La titular del Ejecutivo local añadió que se prevé, para 2026, la compra de dos plantas más para la zona sur-oriente de la Ciudad de México, y, en 2027, otras dos más, lo que dará un total de cinco plantas, con lo que se evitará el gasto de recursos en la transportación de residuos.