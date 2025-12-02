Industria de la construcción reconoce a unidad deportiva modernizada por GEM

-Los constructores reconocieron como “Obra Mexiquense 2025” la modernización de la Unidad Deportiva “Juan Del Mazo López” en Acambay, proyecto del Programa de Obra Pública del GEM.

La modernización de la Unidad Deportiva “Juan Del Mazo López” en Acambay, uno de los proyectos del Programa de Obra Pública de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al que destinó 27 millones de pesos, obtuvo el reconocimiento como “Obra Mexiquense 2025” por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Estado de México.



En representación de la maestra Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, asistió a la celebración de los 40 años de la CMIC en la entidad, a la que reconoció como aliada estratégica del Gobierno estatal en la tarea de mejorar la infraestructura urbana para que las familias mexiquenses tengan una mejor calidad de vida.



Refirió que en lo que va de la actual administración, la Sedui ha concluido 70 proyectos de infraestructura urbana que han representado una inversión de más de mil 500 millones de pesos. Además, anunció un paquete de mejoramiento urbano en 12 municipios de la entidad, con un monto de más de 400 millones de pesos, que incluye mejoramientos de centros históricos, mercados municipales, áreas deportivas, puentes peatonales y vialidades.



El Secretario Maza Lara afirmó que desde la Sedui se impulsan políticas públicas que buscan ordenar el crecimiento urbano, regularizar el suelo, simplificar trámites, así como garantizar la calidad de la obra pública y privada. Reconoció que nada de esto sería posible sin el compromiso y la fuerza del sector de la construcción que, con su labor, mueve la economía, genera empleo y contribuye al desarrollo de la entidad.



A la premiación asistieron Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico; Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo; Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua; Luis Rafael Méndez Jaled, Presidente Nacional de la CMIC, y Arnulfo Martínez Sánchez, Presidente de la CMIC Estado de México.