Refuerza GEM medidas para el ingreso y estancia segura de migrantes mexiquenses

-Instala 14 módulos de atención en los que se brinda asistencia, servicios mecánicos, servicios de salud, información turística, orientación, entre otros.

El Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez puso en marcha el Operativo de Invierno 2025–2026 del Programa Migrante Mexiquense con el objetivo de reforzar la atención, seguridad y apoyo a los connacionales que retornan al Estado de México con motivo del periodo vacacional y fiestas decembrinas.



Hasta el 9 de enero se implementa una estrategia interinstitucional que busca garantizar el ingreso, tránsito y estancia segura de nuestros connacionales por la entidad, mediante diversas acciones coordinadas entre dependencias federales, estatales y municipales, y con ello evitar que sean víctimas de algún abuso o extorsión.



Entre las acciones destaca el reforzamiento de la seguridad en la red carretera estatal, así como la instalación de 14 módulos de atención a lo largo del territorio mexiquense, donde se brindará asistencia, servicios mecánicos, servicios de salud, información turística, orientación, entre otros, las 24 horas.



Asimismo, se habilitaron cinco módulos reforzados por personal de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Salud del Estado de México, en los principales puntos de acceso a la entidad: Tepotzotlán, Atlacomulco, Tenango del Valle, Temascaltepec y Toluca, para atender cualquier tipo de emergencia.



Además, con la finalidad de facilitar el tránsito por el Estado de México, todos los vehículos con placas extranjeras que porten permiso de importación temporal vigente quedan exentos del programa “Hoy No Circula” hasta el 9 de enero de 2026, fecha en que concluye el Operativo de Invierno.



Como apoyo adicional, se organizarán caravanas para escoltar a los migrantes desde su entrada al Estado de México hasta sus comunidades de origen, con el propósito de garantizar su traslado seguro, así como el de sus bienes y mercancías.



Asimismo, se conjuntaron esfuerzos con el Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de fortalecerlos en una estrategia integral de protección a los mexicanos que visitarán y transitarán por el Estado de México.



El Gobierno del Estado de México, pone a disposición, de manera gratuita, la Línea Migrante Mexiquense: desde Estados Unidos al +1 877 399 500 y desde cualquier parte de la República Mexicana al 1 800 696 96 96, las 24 horas, los 365 días del año, para brindar asesoría y orientación en caso de ser requerido.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la protección, atención y acompañamiento de la comunidad migrante que regresa a su tierra durante las fiestas decembrinas.