Fortalece SMSEM la atención odontológica al magisterio en Toluca

Con atención profesional, cercana y especializada para el magisterio estatal, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), a través del Centro de Especialidades Odontológicas (CEsO), ha brindado 2435 servicios durante el primer año de gestión del Secretario General Jenaro Martínez Reyes.



De este total, 1650 consultas correspondieron a maestras y maestros en activo y 785 a docentes pensionados, quienes fueron atendidos en la sucursal principal del CEsO en Toluca y en los 15 consultorios foráneos distribuidos en las Casas Sindicales de las 14 regiones: Santiago Tianguistenco, Naucalpan, Tultepec, Zumpango, San Martín de las Pirámides, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Chalco, Tejupilco, Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Jilotepec y Texcoco.



El SMSEM garantiza con esta red de atención, que las y los docentes reciban servicios odontológicos especializados sin necesidad de desplazarse fuera de su región, lo que representa ahorro en tiempo y costos, además de un acceso equitativo a la atención bucal de calidad.



El CEsO, con 34 años de historia desde su creación en 1991, ofrece una gama completa de tratamientos que incluyen odontología integral, ortodoncia, ortopedia maxilar, odontopediatría, endodoncia, cirugía bucal y rehabilitación dental, consolidándose como un referente en salud odontológica para el magisterio mexiquense.



Durante los diversos encuentros con la base docente, Jenaro Martínez ha reiterado que “la salud también es un derecho sindical”, y bajo esa visión, su dirigencia ha fortalecido los servicios médicos del SMSEM para que cada maestra y maestro reciba atención digna, oportuna y con sentido humano.