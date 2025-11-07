Trabajamos por un Mexicaltzingo más seguro y mejor iluminado: Saray Benítez

Finalizó su jornada con la sesión de Atención Ciudadana, donde se escucha, gestiona y se da respuesta a las necesidades de los vecinos de las localidades.

Saray Benítez Espinosa, presidenta municipal de Mexicaltzingo, encabezó la inauguración del Pabellón Itinerante de Derechos Humanos, que es un espacio dedicado a promover el respeto, la igualdad y la conciencia social entre la ciudadanía.

Benítez Espinosa estuvo acompañada de las alumnas y alumnos de la Telesecundaria “Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes”. Además del titular de la CODHEM, Mtro. Víctor Leopoldo Delgado Pérez, a quien agradeció su apoyo por acercar estos servicios que refuerzan y garantizan que las y los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos.

Señaló que este esfuerzo busca brindar a las y los estudiantes herramientas que fortalezcan su formación y contribuyan a construir una sociedad más justa y con valores.

Benítez Espinosa también acudió a la calle Independencia para dar inicio a la obra de Rehabilitación y Ampliación de Alumbrado Público.

En el lugar, señaló que esta obra beneficiará a las familias de la zona y fortalecerá la seguridad de todos.

Señaló que el trabajo en conjunto, ayuda a construir un Mexicaltzingo más digno para nuestra comunidad.

Señaló Benítez Espinosa que escuchar, servir con empatía y resultados es la base de un gobierno que escucha y actúa.

El diálogo respetuoso es la mejor forma de resolver problemáticas, además de generar acuerdos y trabajar juntos en las mejoras que nuestro municipio necesita.

Continuaremos por este camino para mantener un Mexicaltzingo con más armonía, orden y paz social, finalizó Saray Benítez

Reciente:

Más de :

Destacadas:

