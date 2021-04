LISTOS MÁS DE 100 AMPAROS CONTRA LA LEY DE HIDROCARBUROS

La reforma no se entiende y queda muy ambigua, tanto en apropiarse de las empresas, así como de la revocación de los permisos.

Antes de que sea publicada la Ley de Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las empresas del sector ya tienen listos poco más de cien amparos contra la iniciativa del ejecutivo federal.

De acuerdo a la presidente de Grupo Ciita, Beatriz Marcelino, lo que se pretende no tiene ni pies, ni cabeza, ya que la reforma queda muy ambigua, sin que se aterrice la forma en que se pretende no dañar a las empresas.

Incluso, estableció que el no atender lo que pudieran proponer las propias empresas resulta extraño, por no decir que peligroso para el sector

“La próxima semana ya se aprueba en el pleno y antes del 30 de abril se publica en el DOF, en donde ya van un poco más de 100 amparos esperando que publique. Van a llover amparos”, indicó.

Cómo muestra de esto dijo que la propia Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) hizo referencia a que todos estemos listos para esta nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos, con un llamado a las empresas, porque el gobierno no quiso hacer caso a nadie, ni a expertos, participantes o a la Comisión Federal Competencia Económica (Cofece).

Sobre si aprobación del día de miércoles en la Cámara de Diputados, Beatriz Marcelino dijo que la reforma no se entiende y queda muy ambigua, tanto en apropiarse de las empresas, así como de la revocación de los permisos y la negativa ficta, que son de los temas más importantes.

“Menciona los procedimiento pero no menciona por qué porque te voy a expropiar, solamente señala que en caso de seguridad nacional o el incumplimiento a las obligaciones”, y añadió que es un sector con más de 54 normatividades que se deben cumplir por lo que no queda muy general.

Dijo que el sector tiene que estar preparado sobre todo para cualquier auditoría o revisión por parte de la autoridad, por lo que existe temor en el sector, incluso de emprender algún tipo de acción legal por temor a una mayor vigilancia por parte de las autoridades.

Aunque se realizarán acciones legales contra la ley, la directora dijo que también estarán muy atentos, porque se cree que el gobierno estará más preparado en cuanto a los recursos legales que puedan interponer las empresas derivado de lo que les sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica que fue suspendida en menos de 24 horas por los afectados.