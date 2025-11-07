Edoméx incrementó su número de parques industriales: Laura González

-Anunciaron la llegada de nuevos parques por parte de desarrollos inmobiliarios Chesisa con una inversión de alrededor de 3 mil 500 mdp.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la llegada de seis nuevos parques industriales de la empresa de desarrollos inmobiliarios Chesisa, con los que se atraerá una inversión de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos y la generación de más de 2 mil 800 empleos para las y los mexiquenses.



Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, refirió que con estos nuevos proyectos la empresa fortalecerá su presencia en los municipios de Tultitlán y Tultepec, ubicados en una de las regiones que continúa consolidándose como motor industrial y económico del país y una de las de mayor crecimiento no solo de la entidad sino también de la zona metropolitana.



Al inaugurar uno de estos parques en Tultitlán, la Secretaria estatal resaltó que desde el inicio de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se ha brindado acompañamiento al sector empresarial, buscando siempre ser un gobierno facilitador, que brinde certeza jurídica, y eso, es clave para la llegada de este tipo de proyectos.



Reiteró que la entidad mexiquense tiene importantes ventajas competitivas, entre estas una ubicación geográfica estratégica, lo que ha permitido que los desarrollos industriales sigan creciendo de manera importante. A la fecha operan en la entidad 228 desarrollos industriales, manteniendo el liderato a nivel nacional.



Isaac Cherem, Fundador y Presidente del Consejo de Chesisa, resaltó que la empresa inició hace más de 20 años en el Estado de México, con una visión clara: construir espacios productivos que impulsen el crecimiento económico y la entidad mexiquense ha sido un aliado estratégico fundamental, brindando certeza, infraestructura y condiciones ideales para la inversión productiva.



Por lo que agradeció la colaboración para poner en marcha estos nuevos proyectos que dan cuenta del dinamismo económico, la confianza del sector empresarial y el potencial que tiene el Estado de México.