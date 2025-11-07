Cada obra entregada es un paso más hacia el progreso de Zinacantepec: Manuel Vilchis

-Destacó que cada obra realizada en su administración tiene como propósito mejorar la vida de las familias.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, hizo entrega de la segunda etapa de la pavimentación de la Calle Universidad, en el Ejido de San Francisco.



Durante el acto, destacó que cada obra realizada en su administración tiene como propósito mejorar la vida de las familias.



Reafirmó que esta obra no solo busca transformar el paisaje urbano del municipio; se encuentra planeada para mejorar de manera directa la vida de miles de vecinos.



“Esta calle representa mucho más que un pavimento: significa conectividad, desarrollo y oportunidades”, expresó Vilchis Viveros.



Señaló que la nueva vialidad facilitará el acceso a diversas comunidades y a las salidas principales del municipio, permitiendo traslados más seguros, rápidos y cómodos para las familias.



Vilchis Viveros recordó que durante años los habitantes de esta zona esperaron la consolidación del proyecto, el cual hoy es una realidad gracias al trabajo responsable, la disciplina financiera y la correcta administración de los recursos públicos.



Afirmó que cada obra en Zinacantepec tiene como propósito principal servir a la gente. Y esta en particular abre caminos al progreso, a la educación, al comercio y al bienestar de toda la región.



Agradeció también la paciencia de las y los vecinos durante el proceso de construcción, reconociendo que toda obra genera incomodidades, pero los beneficios son permanentes.



Vilchis Viveros también hizo un reconocimiento a los miembros del Cabildo municipal, quienes le han acompañado con responsabilidad en cada decisión que impulsa el desarrollo de Zinacantepec.



“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir transformando el municipio con obras que cambian vidas, con acciones que generan confianza y con un gobierno cercano que escucha y resuelve. Cuando se trabaja con orden, con transparencia y con auténtica vocación por nuestra tierra, los resultados se notan. Sigamos avanzando juntos, construyendo el Zinacantepec moderno, digno y próspero que nuestras familias merecen”, enfatizó.