Reconocen a la Policía Cibernética por crear entorno digital más seguro: Cristóbal Castañeda

-Además obtuvo el primer lugar en la categoría “Unidades de Prevención del Delito”, destacando su liderazgo, contribución y compromiso.

Por su destacable labor, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) obtuvo un reconocimiento por parte de la Alianza México Ciberseguro (AMCS), luego de haber obtenido el primer lugar en la categoría “Unidades de Prevención del Delito”, el cual destaca el liderazgo, contribución y compromiso con la construcción de un entorno digital más seguro en el país.



Dicho reconocimiento, que se otorgó en el marco del 2° Foro Nacional de Ciberseguridad 2025 el pasado mes de septiembre, contempla buenas prácticas como la prevención, sensibilización y acción institucional con visión sostenible.



En esta invitación participaron todas las unidades de policías cibernéticas de los 32 estados, quedando como finalistas las Unidades de Policía Cibernética de San Luis Potosí, Michoacán y Estado de México, de las cuales, la Policía Cibernética de la entidad mexiquense obtuvo el galardón.



El titular de la dependencia estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, destaca que estas acciones son resultado del trabajo diario que fortalece la Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez, durante las Mesas de Paz, quien mantiene una visión sostenible que implica ir más allá de la simple persecución de delitos, para construir una cultura de seguridad digital resiliente, inclusiva y equitativa.



Señaló que personal de la Policía Cibernética atiende diariamente diferentes llamadas de incidentes relacionados con medios digitales, a los cuales se les da puntual seguimiento, lo que implica proporcionar orientación al ciudadano y en caso de ser necesario la canalización a las diferentes áreas que puedan auxiliar o apoyar dentro de la Secretaría de Seguridad para dar una atención integral y solución a las diversas problemáticas.



En coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) y la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), la Policía Cibernética del estado de México participa de manera conjunta en la impartición de pláticas de prevención a diferentes sectores de la población sobre los diversos temas que convergen, tales como la protección de datos personales y la navegación segura en internet, todo esto con la finalidad de prevenir sobre los delitos a los que cualquier ciudadano pudiese llegar a ser víctima, poniendo especial énfasis en la población más vulnerable, como son niños, niñas y adolescentes.