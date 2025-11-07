Venustiano Carranza ejerce más de la mitad del presupuesto aprobado

-La demarcación indicó que esto consolida su transparencia en el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

La alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Evelyn Parra, se posicionó como la número uno en ejercicio presupuestal entre las 16 demarcaciones de la Ciudad de México al cierre del tercer trimestre de 2025.



La demarcación indicó que esto consolida su transparencia en el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.



La Alcaldía Venustiano Carranza ha ejercido más de la mitad del presupuesto aprobado al cierre del tercer trimestre de 2025.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, el ejercicio presupuestal en la alcaldía que encabeza Evelyn Parra refleja la planeación y la estrategia de gasto.



Lejos de caer en subejercicio, en Venustiano Carranza se ha ejercido el presupuesto en el mantenimiento de espacios públicos, la modernización del alumbrado y el fortalecimiento de programas sociales, culturales y deportivos.



Venustiano Carranza indicó que se consolida como una alcaldía modelo en planeación, ejecución y transparencia financiera, reafirmando su compromiso con la rendición de cuentas y el desarrollo integral de su comunidad.



La alcaldesa Evelyn Parra destacó que este logro es fruto del trabajo comprometido de su equipo y de la confianza de la ciudadanía, refrendando su propósito de seguir haciendo de Venustiano Carranza la demarcación que más cumple con su gente.