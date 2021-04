Listas las fechas y horas para cuartos de final de Concachampions

Los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF quedaron definidos y resalta que en esta instancia se colocaron Cruz Azul, América y Rayados, los cuales lucharán por seguir su camino en busca de la corona que les dé el boleto al próximo Campeonato Mundial de Clubes.

Los encuentros de ida de esa ronda se disputarán entre el 27 y 29 de abril, los de vuelta entre el 4 y 6 de mayo próximos.

A continuación te presentamos los duelos de la siguiente ronda de la Concachampions.

Martes, 27 de abril de 2021

Atlanta United FC (USA) vs Philadelphia Union (USA) 20:00 ET 19:00 MÉXICO

Toronto FC (CAN) vs Cruz Azul (MEX) 22:00 ET 21:00 MÉXICO

Miércoles, 28 de abril de 2021

Columbus Crew SC (USA) vs Monterrey (MEX) 20:30 ET 19:30 MÉXICO

Portland Timbers (USA) vs Club América (MEX) 22:30 ET 21:30 MÉXICO

Martes, 4 de mayo de 2021

Philadelphia Union (USA) vs Atlanta United FC (USA) 20:00 ET 19:00 MÉXICO

Cruz Azul (MEX) vs Toronto FC (CAN) 22:15 ET 21:15 MÉXICO

Miércoles, 5 de mayo de 2021

Monterrey (MEX) vs Columbus Crew SC (USA) 20:00 ET 19:00 MÉXICO

Club América (MEX) vs Portland Timbers (USA) 22:15 ET 21:15 MÉXICO