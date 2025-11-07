INTELIGENCIA COMPETITIVA

Por: Ernesto Piedras
En abono al entendimiento del costo del espectro

Una paradoja del uso de la conectividad que enfrenta México es evidente: a pesar de registrar un creciente uso de datos móviles, al superar 6 GB mensuales por usuario, escasamente 14% de su población tiene acceso a 5G, frente al 41% promedio de la OCDE.

Este rezago tecnológico deriva en alta proporción de la excesiva carga fiscal que enfrentan los operadores por el uso del espectro, como ha sido advertido por múltiples voces del sector a nivel nacional e internacional, incluidas recientemente aquellas de los influyentes organismos internacionales como la OCDE y la GSMA.

La Brújula Internacional. La OCDE señala que el esquema recaudatorio mexicano, basado en subastas seguidas de cobros anuales desproporcionados, distorsiona la eficiencia económica del espectro y genera incentivos negativos en su tenencia.

En la misma línea, la GSMA subraya que más del 90% del costo total de espectro en México proviene de pagos anuales, cuando en la mayoría de los países esa proporción ronda apenas entre 5% y 10%.

En otras palabras, mientras el mundo privilegia modelos asequibles y manejables, México insiste en uno de los más onerosos y poco conducentes de la inversión y la competencia.

Mediciones Confusas. A pesar de estos señalamientos, la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) difundió un boletín metodológico en días recientes en el que afirma que “el costo del espectro en México está 7% por debajo del promedio internacional”.

Sin embargo, esta conclusión es arficiosa: el comparativo de la CRT no puntualiza la medición de bandas clave para 4G y 5G, omite el cálculo real del valor presente neto de los derechos anuales y utiliza una muestra heterogénea que mezcla países, regiones, tipos de licencias y obligaciones dispares.

La pretensión de la CRT de presentar a México como un país con espectro “barato” no resiste el contraste con la realidad. La evidencia demuestra que las bandas AWS/PCS, 2.5 GHz y 3.5 GHz registran sobreprecios que superan 90% frente al benchmark internacional, incluso después de ajustar valores a 2025.

Efectos Reales en el Mercado. El alto costo no es una hipótesis académica o una conjetura de la industria, sino una realidad manifiesta en el mercado. Movistar devolvió su espectro por completo y AT&T algunas frecuencias en diferentes bandas.

Asimismo, la recaudación por derechos anuales descendió 16% entre 2019 a 2024, y licitaciones de bloques del espectro han quedado desiertas, sin ningún interesado.

Esta combinación revela un círculo vicioso que la CRT no puntualiza en su comunicado: los costos altos han reducido la tenencia y uso del espectro, la menor tenencia reduce la recaudación y, conscientemente, la menor recaudación propicia que se mantengan los precios altos y así sucesivamente, sin ninguna medida que permita abandonar este escenario.

Tanto la OCDE como la GSMA lo han señalado con claridad, los altos precios del espectro no solo frenan la inversión, sino que retrasan la adopción de tecnologías avanzadas, ralentizan la expansión de la cobertura y profundizan la brecha digital.

La GSMA estima que, si México alineara su política de espectro a estándares internacionales, cinco millones de personas adicionales tendrían cobertura 4G y las velocidades móviles serían 32% más rápidas.

La Ruta para Corregir el Rumbo. La realidad es clara: México tiene uno de los regímenes del espectro más caros del mundo, no importa si se compara con la media, mediana o cualquier muestra internacional.

La estrategia es dual: reducir nominalmente los derechos anuales y establecer mecanismos de descuento ligados a inversiones, para acelerar la cobertura no solo en zonas rurales y prioritarias, sino en todo el territorio.

Así, el país podrá romper el círculo vicioso que enfrenta en materia del espectro. De otra forma, la persistencia de un esquema gravoso, regresivo y categóricamente cuestionado —por la OCDE, por la GSMA y por múltiples analistas— es condenar al país a seguir rezagado en un mercado en el que la conectividad es la infraestructura esencial del siglo XXI.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

GARCÍA HARFUCH “LE GANA” A TRUMP: DECOMISA 2.5 TONELADAS DE COCAÍNA; ESTABAN EN LANCHAS

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina y lograron recuperar los paquetes de cocaína que flotaban en aguas del …

Vórtice Polar golpeará varios estados en México

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En algunos inviernos, el Vórtice Polar se expande y envía masas de aire hacia el Sur, que es precisamente lo que ocurre …

Presenta Citlalli Hernández Plan Integral contra el Abuso Sexual

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El objetivo es fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres e impulsar una nueva convivencia …

Inaugura Mara Lezama en Cancún la 45ª Muestra Nacional de Teatro

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Desde el Teatro de la Ciudad de Cancún, la Gobernadora resalta que el arte y la cultura son el alma de una …

Santa Cruz Acalpixca se transformará con mejor iluminación, obras y seguridad: Clara Brugada

7 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los trabajos se realizarán en coordinación con autoridades de la alcaldía y la población. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de …

Construirá Tlalpan dos líneas de conducción de agua, beneficiando a más de 50 mil habitantes

7 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La obra conectará pozos locales con las zonas que más lo necesitan a través de dos nuevas líneas de conducción que inyectarán …

Reconocen a la Policía Cibernética por crear entorno digital más seguro: Cristóbal Castañeda

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Además obtuvo el primer lugar en la categoría “Unidades de Prevención del Delito”, destacando su liderazgo, contribución y compromiso. Por su destacable …

Baja en Edoméx 31% el homicidio doloso: Delfina Gómez

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-De enero a octubre se registraron 608 víctimas menos en comparación con el mismo periodo del 2024. La estrecha coordinación de los …

Cada obra entregada es un paso más hacia el progreso de Zinacantepec: Manuel Vilchis

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Destacó que cada obra realizada en su administración tiene como propósito mejorar la vida de las familias. El presidente municipal de Zinacantepec, …

Participaron en consulta universitaria más de 8 mil integrantes de la UAEMéx: Zarza Delgado

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Una mayoría amplia se pronunció a favor de la entrega del inmueble. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México …

Seguridad pública compromiso central de Ricardo Moreno para proteger a toluqueños

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Consolidan esfuerzos autoridades y ciudadanía para construir una Toluca más segura, unida y en paz. La seguridad pública es un tema prioritario …

Isaac Montoya da banderazo de inicio a la construcción de nuevo C4 en La Victoria

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Montoya Márquez colocó la primera piedra del nuevo C4, contará con tecnología de punta. En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal …

Fortalece SMSEM la atención odontológica al magisterio en Toluca

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante los diversos encuentros con la base docente, Jenaro Martínez ha reiterado que “la salud también es un derecho sindical”. Con atención …

“Para refrendar el título de F1 necesito suerte y algunos aliados”: Verstappen

7 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-El cuatro veces campeón del mundo reconoció que no todo está bajo su control en esta ocasión. Max Verstappen sigue reduciendo la …

Nueva demanda entre Brad Pitt y Angelina Jolie por 35 mdd

7 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La expareja continúa en una batalla legal por los viñedos del Château Miraval en Francia. El enfrentamiento por el divorcio entre Brad …

MÉXICO ENVEJECE RÁPIDO; EN 2040 LA MAYORÍA DE HABITANTES SERÁN ADULTOS MAYORES

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El país se acerca a un punto de inflexión demográfico; en menos de 15 años los adultos mayores serán mayoría, desafiando los …

Repuntan el peso y la Bolsa Mexicana tras una serie de pérdidas

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La moneda nacional cotizaba en 18.6060 por dólar. El peso y La Bolsa Mexicana de Valores avanzaban recuperando parte del terreno cedido …

Se fortalecen políticas de salud escolar con planteles libres de comida chatarra: Mario Delgado

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Señaló que este porcentaje consolida la implementación de la estrategia Vive saludable, vive feliz, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum El secretario …

Marina del Pilar consolida la atención, protección y justicia para las mujeres en Baja California

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Afirmó que con la creación de la Secretaría de las Mujeres en 2025, Baja California dio un paso decisivo para fortalecer el …

Presenta Clara Brugada Decálogo rumbo al Mundial 2026 en CDMX

6 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno anunció que se llevará a cabo una clase masiva de fútbol, que se realizará el primero de marzo …

Impulsa alcaldía Álvaro Obregón conocimiento e innovación con visión global

6 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-El primer Clúster Universitario de Alto Nivel en México es una alianza sin precedentes que articula a universidades, empresas, gobierno y sociedad …

UAEMéx y CONCAEM firman convenio, impulsando la innovación y comercio del sector artesanal

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Este convenio simboliza la voluntad institucional de construir puentes entre el conocimiento y la práctica para impulsar proyectos artesanales. La rectora Martha …

Delfina Gómez da banderazo de inicio a construcción de Teatro al aire Libre en Texcoco

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En la Alameda Municipal de Texcoco se construirá un teatro al aire libre inclusivo, con capacidad para mil personas La Gobernadora del …

Gran Circuito Cultural y Turístico Edoméx rompe récord de asistencia con más de 85 mil personas

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Del 28 de octubre al 4 de noviembre, Toluca se llenó de artesanías, tradiciones y una oferta de actividades para disfrutar en …

IEEM se enfocará en 2026 a fortalecer habilidades digitales de su personal

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizarán cursos y capacitaciones que el personal recibirá durante el siguiente año, como parte de la Agenda de Actualización 2026. El …

Ricardo Moreno entrega Premio Municipal del Deporte 2025

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Reconoció el talento de los 12 galardonados, además de su trayectoria y espíritu deportivo, señalando que son ejemplo de inspiración y dedicación. …

Metepec sigue innovando para tu seguridad, presenta la app CAS: Fernando Flores

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Con CAS, los fraccionamientos y residenciales tienen una herramienta gratuita para controlar accesos y mejorar la comunicación entre vecinos. Así lo informó …

San Mateo Atenco recibe a Marcus Dantus para asesorar a emprendedores

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante la bienvenida al empresario, Muñiz Neyra destacó la trayectoria de Marcus Dantus como un líder que ha hecho del riesgo una …

Cae la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en Semifinales

6 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

La selección de Países Bajos logró la victoria solo por la mínima diferencia, y buscarán el titulo ante Corea del Norte. El …

Dua Lipa presenta su nueva línea de cuidado de la piel

6 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La cantante lanza su esperada línea con productos que combinan ciencia y bienestar. La cantante Dua Lipa lanzó oficialmente ‘DUA’, su primera …

PRESENTA SHEINBAUM “PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA”

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La seguridad se sostiene con justicia, desarrollo y respeto a la vida, señaló.-Se basa en tres ejes:1. Seguridad y Justicia2. Desarrollo económico …

Peso mexicano cae a su peor nivel ante el dólar en dos meses

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El mercado espera ampliamente que Banco de México continúe disminuyendo el costo de los créditos tanto en su aviso de esta semana …

Aprueban diputados PEF 2026 en lo general

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones se aprobó a pesar de críticas en materia de seguridad. La …

Mara Lezama inicia obra municipal de drenaje sanitario y agua potable en Los Pinos

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Se trata de una obra del municipio con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. La gobernadora …

Han salido de la pobreza en CDMX alrededor de 850 mil personas: Clara Brugada

5 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Señaló que se trabaja en construir una ciudad libre de pobreza, alta en igualdad, rica en derechos, baja en carbono y con …

Superamos en Miguel Hidalgo temporada de lluvias con éxito, con cero inundaciones: Tabe

5 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-“Podemos presumir un saldo blanco en cuanto a la protección del patrimonio de nuestros vecinos”, afirmó. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, …

Buen Fin dejará una derrama de 28 mil mdp en el Edoméx: Canaco

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En promedio los mexiquenses gastarán alrededor de cinco mil pesos en sus compras Este próximo Buen Fin 2025 en el Estado de …

Impulsa Edoméx creación de Juzgados LIBRES para atención con perspectiva de género: Delfina Gómez

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se coordinan esfuerzos interinstitucionales con el objetivo de afinar el modelo del nuevo juzgado especializado. En seguimiento a las estrategias para fortalecer …

GEM respalda “Operación Caudal”; es un modelo de coordinación y legalidad en el Edoméx

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se diseñó con rigor técnico, investigación previa y protocolos jurídicos para dar certeza a la ciudadanía, para fortalecer el combate a los …

Cerrará Compañía Universitaria de Teatro 2025 con cuatro puestas en escena

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Los programas permanentes continuarán con sus actividades culturales de manera gratuita. Informó la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.