Arranca alcaldía Venustiano Carranza jornada Notarial 2025

-Se ofrecerá a vecinos asesorías jurídicas para poder regularizar sus propiedades.

Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza, encabezó la ceremonia de arranque de la Jornada Notarial 2025, que se llevó a cabo en la explanada de la demarcación, a fin de acercar asesoría jurídica y notarial gratuita a vecinas y vecinos que buscan regularizar su patrimonio y dar certeza legal a sus propiedades.



La jornada se realizará hasta el próximo 13 de noviembre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas en la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.



Destacó la importancia de esta jornada en la que se ofrecen servicios de asesoría y trámites con descuentos, además de mayores beneficios para personas adultas mayores.



Esta Jornada Notarial, señaló la alcaldesa, representa una oportunidad única para que las familias puedan tramitar testamentos, sucesiones, compraventas y regularizaciones de predios, todos los trámites contarán con el acompañamiento de especialistas que ofrecen orientación gratuita, lo que permite garantizar la situación jurídica del patrimonio familiar y resolver problemas heredados por falta de documentación.



Agregó que este ejercicio no es solamente trámite, sino un acto de justicia y de ejercicio de derechos, que “busca romper el tabú del testamento y fomentar una cultura de legalidad que brinde tranquilidad y seguridad a las familias, pues si no hacemos testamento, la ley suple nuestra voluntad”.