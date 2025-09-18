Impulsa David Monreal la 4ª Expo Feria Agropecuaria Estatal 2025

-El mandatario estatal ofreció subsidios de 250 mil pesos para la adquisición de 300 tractores nuevos

Convencido de que el campo es solución y no un problema, el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, encabezó la 4ª Expo Feria Agropecuaria Estatal 2025, evento que busca fortalecer la productividad y las actividades agrícolas y ganaderas del territorio zacatecano.



Reunidos en el Monumental Lienzo Charro “Antonio Aguilar Barraza”, más de 10 mil productores del campo y pecuarios fueron parte de esta fiesta del campo, que dejó una derrama económica superior a 300 millones de pesos.



Con la rifa de 14 premios, entre ellos dos tractores nuevos, David Monreal Ávila ofreció 300 tractores con subsidios de 250 mil pesos, así como apoyos de hasta 100 mil pesos para implementos agrícolas e insumos.



Con ésta, son ya cuatro Expo Ferias Agropecuaria Estatales que se llevan a cabo durante la administración del Gobernador David Monreal Ávila, así como 18 Expo Ferias Agropecuarias Regionales y seis Expo Ferias Agropecuarias Migrantes, con las que se ha beneficiado a productores de los 58 municipios del estado.



En esta ocasión, de acuerdo a Gerardo Luis Cervantes Viramontes, titular de la Secretaría del Campo (Secampo), participan 60 expositores de maquinaria, semovientes y servicios especializados, así como instituciones vinculadas al sector.



En el acto, se realizaron sorteos de 12 implementos y maquinaria, así como de dos tractores nuevos, cuyos afortunados ganadores fueron: Javier Carrera Soto, del municipio Tepetongo, y Eliseo Ávila Hernández, de General Enrique Estrada.



Al evento también asistieron los alcaldes de Guadalupe, José Saldívar, y de Villanueva, Rogelio González Álvarez, diputadas y diputados locales, así como todo el Gabinete del Gobierno del Estado.}